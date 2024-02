Griglieria Popolare: street food palermitano ma non solo! Anche burger e pizza, nel locale di piazza Nascè, nel cuore di Palermo. A "capitanarlo" è Patrizia Savoca, titolare assieme al marito Salvo Capone della Corte dei Mangioni Osteria 1999 Palermo, di Sal Capone Sushi, e di Ravizza 1871, a Milano.

Il gruppo, composto da Giuseppe Panzarella, decide così di ampliare l’offerta di un concept già esistente, Hamericano burger. Patrizia Savoca non perde tempo e dà vita a ciò che alla Corte accoratamente i suoi clienti hanno anche richiesto, ovvero la cucina popolare. Il nome - Griglieria Popolare "burger & pizza" e street food palermitano - nasce da solo.

In un ambiente confortevole il cliente troverà anche la preparazione live dei panininetti con la milza. Tra le proposte: caldume (quarume per i palermitani), trippa levitana, stigghiola, mangia e bevi, una specialità della casa, la caponata bianca, la zucca rossa in agrodolce, eccetera. Una deliziosa novità è il Panaro siciliano pieno di tradizione con tanto di tagliere e coltellino, pronti appunto per "La Scampagnata in Griglieria".

"Oltre agli hamburger e alle pizze - racconta Patrizia Savoca - il core business è rappresentato dai taglieri di carne che potete personalizzare al banco a vista. Oppure potete scegliere i costi speciali suggeriti in menù. Facciamo gli hamburger e le brioche home made. I panini degli hamburger sono fatti con un impasto di famiglia, ovvero della rosticceria "Le Savocherie" (premiata da Gambero Rosso) di Patrizia Savoca, che sforna rustici tradizionali e abbinamenti più moderni nei social". La pizza contemporanea è sublime. Patrizia Savoca si assicura sempre di dire ai suoi clienti "che è un impasto che non fa gonfiare e digeribile grazie alla sua tecnica con la biga. Ciò si ottiene da un bland di farine che contengono un germe di grano ricco di Omega_3 che combatte il colesterolo LDL. Non meno importante è l'AperiMetro di carne alla griglia che si divide rigorosamente per due persone e comprende anche un drink a persona, adatti sia per la coppia ma anche per festeggiare gli eventi (la formula non è servita il sabato).

Assieme a Max Giacalone, validissimo responsabile, amico fraterno del gruppo, la titolare fa una promessa: "Porteremo avanti un progetto vecchio, rispolverando insieme le ricette dei ricordi. Niente fronzoli, vini buoni locali, ambiente pulito, confortevole e si paga il giusto. Bene! Sarà per tanti il momento di frequentare lo street food in Griglieria". Siamo in piazza Nascé, 8, una strada fuori dal perimetro della Ztl. Questi i numeri di telefono per le info: 349.7054643 e 366.4137501. Il numero fisso è 091.6539608.