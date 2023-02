Greenland, creare nuove opportunità di lavoro attraverso la sostenibilità ambientale: previste borse di studio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il progetto nasce per fornire competenze legate alla Green Economy, due modelli economici basati sul binomio “sviluppo economico e sostenibilità ambientale”, nonché elementi di punta delle politiche dell’Unione Europea dei prossimi anni per la creazione di nuovi posti di lavoro. Due le fasi della formazione: La prima in modalità online, sarà articolata in moduli formativi La seconda in presenza, selezionando i partecipanti che lavoreranno presso aziende leader nel campo dell’Economia verde e Circolare e successivamente selezionati attraverso criteri di merito, riceveranno una borsa di studio per un periodo di tirocinio in azienda della durata di un mese, per future assunzioni presso aziende siciliane.

La Sicilia è impegnata in prima persona attraverso l’Associazione Arces – il progetto è coordinato dal Dipartimento Programmazione Comunitaria della Regione Calabria e finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma ENI CBC MED. “Vogliamo scommettere sui giovani e le donne della nostra terra – afferma il direttore di Arces Giuseppe Rallo – per concorrere a costruire insieme un presente e soprattutto un futuro per tutti i giovani e le donne della Sicilia, il progetto Greeland rappresenta una grande opportunità per tante persone i cerca di nuovi e innovativi sbocchi lavorativi".

"Arces – dice Alessandro Pernice, coordinatore del progetto - da sempre è alla ricerca di proposte formative che puntano a proiettare i giovani verso soluzioni stimolanti, questo progetto, che sta beneficiando del sostegno dell’Unione Europea continua a dimostrare sensibilità nei confronti del territorio e a questo ci ispireremo anche per le prossime attività di formazione".

Per partecipare scaricare il modulo a questo link: https://www.enicbcmed.eu/projects/greenland

Per info: greenlandproject.enicbcmed@gmail.com, telefono: 091 346629