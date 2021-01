Grandi opere, D'Anca (Filca Cisl): "Bene nomina commissari"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo soddisfatti per le nomine dei commissari per le grandi opere infrastrutturali inserite nel Dl semplificazioni, che sono state deliberate nello schema di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri". Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D'Anca, commentando la nomina dei commissari per le grandi opere. "Sono figure -aggiunge D'Anca- di alto profilo istituzionale e di adeguate competenze tecniche. Auguriamo buon lavoro a nuovi commissari e speriamo che sia un passo in avanti importante per il rilancio delle opere infrastrutturali in Sicilia, ormai da troppo tempo ferme al palo".