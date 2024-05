Glovo, secondo giorno di sciopero dei rider di Carini: "Ci fermiamo, ecco perché"

Secondo giorno di sciopero dei rider di Glovo che operano su Carini e che da ieri non prendono più ordini. Prosegue a oltranza lo stato di agitazione dei 27 lavoratori che operano nell'area di Carini, indetto il 3 maggio da Nidil Cgil Palermo, in segno di protesta per l’abbassamento operato da Glovo dei rimborsi chilometrici e per la riduzione dei bonus dei vari slot giornalieri.

Due tagli che incideranno notevolmente sulla paga giornaliera dei lavoratori della piattaforma.Nidil ha informato la direzione di Glovo Center Palermo dei motivi della protesta e dell’agitazione, scattata venerdì scorso, chiedendo un riscontro.

Ma non è arrivata ancora nessuna risposta. “La piattaforma, anziché convocarci per aprire un confronto - dichiara il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone - o un tavolo di trattativa per arrivare a un punto di caduta favorevole, ha dichiarato che il blocco dell'app è causato dai disordini in città. Come se in città ci fosse una rivolta. Quando capiranno che i rider non sono lavoratori di serie B ma lavoratori come tutti gli altri, che pretendono delle condizioni quantomeno sufficienti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista lavorativo?”.

I rider Glovo di Carini da ieri si astengono dal servizio. Dall’app risulta che “a causa di problemi tecnici, al momento non è possibile effettuare nuovi ordini”.

Tra i motivi della protesta c’è anche l’eliminazione degli ordini nella zona di Torretta, che nel periodo estivo era una delle aree commercialmente più vivaci. E oltre alle tariffe di rimborso chilometrico ridotte, a pesare sulle paghe è anche il taglio trasversale dei bonus, avvenuto su tutti i vari slot. "Se un rider prende l’ordine a ora di pranzo o all’ora di cena, gli orari a più alta domanda, avrà un moltiplicatore, cioè una percentuale più alta rispetto a una consegna nel turno pomeridiano – spiega Brugnone - Per esempio, in questo momento, a ora di pranzo, che sta anche piovendo, c’è un moltiplicatore di 1,50 che significa 1,50 per cento in più di guadagno sulla consegna. Sommando i due tagli, un rider, che è un lavoratore autonomo che guadagna sulle singole prestazioni, perderà circa il 15/20 per cento nella paga".