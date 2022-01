Consegne a domicilio, Glovo acquisisce l'azienda palermitana Socialfood

L'azienda di food delivery palermitana Socialfood è stata acquisita da Glovo Italia, la piattaforma di consegne a domicilio multicategoria presente in oltre 450 città. Giovanni Imburgia e Guglielmo Brino, fondatori dell'impresa, nata nel 2013 che oggi conta oltre 300 ristoranti come partner, hanno siglato l'accordo. “Questa acquisizione ci permette di diventare - commenta Elisa Pagliarani, general manager di Glovo Italia - la prima piattaforma di delivery in Sicilia e nel Sud Italia e di ampliare decisamente il numero di ristoranti con cui lavoriamo in questo territorio. Socialfood in pochi anni è riuscita infatti a essere tra i protagonisti del food delivery in questi territori grazie all’importante ecosistema che è riuscita a creare non solo a Palermo e Catania, ma anche a Bari. Puntiamo a proseguire su questa strada, rafforzando - continua Pagliarani - da una parte l’offerta nelle piazze dove siamo già presenti e dall’altra di arricchirla con tutti i servizi aggiuntivi che Glovo fornisce”.

L’operazione prevede diverse fasi che porteranno l'azienda siciliana sotto il solo marchio Glovo. Fino ad allora la piattaforma di Socialfood resterà attiva. Glovo ha rivoluzionato il modo in cui le persone consumano, offrendo loro la possibilità di acquistare, ritirare e inviare qualsiasi prodotto in poco tempo all’interno della stessa città: dal cibo dei ristoranti alla spesa, dai fiori ai giocattoli, dai prodotti per la bellezza fino ai libri per l’inizio dell’anno scolastico. "Questa nostra caratteristica - conclude Pagliarani - ci ha permesso nel 2021 di diventare un punto di riferimento per servizi come la consegna della spesa, che ha registrato una crescita del 400%. Un trend che sta proseguendo anche ora, perché risponde alle nuove abitudini dei consumatori che vogliono comodità e immediatezza”.

Grazie alla distribuzione nei punti nevralgici della città dei magazzini urbani, con la stessa facilità con cui si ordina da un ristorante, i clienti possono ricevere a casa la spesa last minute: un cestino di prodotti che salvano la cena organizzata senza preavviso e, nel mentre, aggiungere il latte per la colazione o la carta da cucina dimenticati nell’ultimo carrello della spesa. Al momento in Italia Glovo ha già aperto 14 magazzini urbani, di cui uno a Palermo.