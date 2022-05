Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, c'è anche l'industriale palermitano Giuseppe Russello

C'è anche il palermitano Giuseppe Russello, presidente e amministratore delegato dell'azienda di componentistica Omer Spa, tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubbllica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.

Chi è Giuseppe Russello

Russello, classe 1962, ha fondato la Omer Spa nel 1990 con 10 dipendenti come ditta produttrice di componenti per veicoli su gomma e oggi attiva nella progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico. Ne ha guidato la crescita attraverso costanti investimenti in innovazione e nell’automazione di processo e di prodotto. Opera con uno stabilimento a Carini di 80 mila metri quadrati, per la produzione di carpenteria e finitura per il mercato europeo e per i mercati diversi da quello nord-americano e uno negli Stati Uniti di 3 mila metri quadrati, specializzato nei processi di lavorazione e assemblaggio di prodotti. È fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L’export rappresenta il 60% del fatturato. Occupa 220 dipendenti.

Come si diventa Cavaliere del Lavoro

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione. Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base dell’onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale ambientale e di buona governance.

Quanti sono i Cavalieri del Lavoro in Italia

Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 631. ?Dal 1901 ad oggi gli insigniti dell’onorificenza “Al Merito del Lavoro” sono stati 2.972. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro riunisce tutti i Cavalieri del Lavoro, concorre con i suoi Gruppi Regionali alla segnalazione di candidature per il conferimento dell’Onorificenza dell’Ordine al “Merito del Lavoro”, ha il compito di illustrare le iniziative dei Cavalieri del Lavoro e di tenere alto il prestigio dell’Ordine. Nata come Associazione nel dicembre 1914, viene trasformata in Federazione nel 1922. La Federazione cura l’Archivio Storico dei Cavalieri del Lavoro, la pubblicazione della rivista “Civiltà del Lavoro”, sostiene il Collegio Universitario di Merito dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani” e promuove il Premio Alfieri del Lavoro, destinato ai migliori studenti d’Italia. La Federazione promuove inoltre iniziative di approfondimento e analisi sui principali temi dello sviluppo sociale e imprenditoriale attraverso convegni, workshop tematici, realizzazione di studi e ricerche, pubblicazioni e progetti.