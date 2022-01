Giovanni Felice nominato vicepresidente vicario di ConfimpreseItalia

Il 17 gennaio si è insediata giunta nazionale di Confimprese Italia. Su proposta del presidente nazionale Guido D’Amico, Giovanni Felice è stato nominato vicepresidente Vicario. "Il caro-bollette – ha dichiarato il presidente nazionale Guido D’Amico - e l'aumento dell’inflazione potrebbero presentare, infatti, nel corso dell’anno appena iniziato, un conto pesante per le famiglie e per le imprese con una maggiore spesa energetica di oltre 10 miliardi per le prime e aumenti delle fonti energetiche di circa il 40% per le seconde mentre l'inflazione acquisita per il 2021 è pari a 1,9%; tale situazione, non ancora “assorbita” nei comportamenti familiari, rischia di generare un brusco rallentamento delle dinamiche produttive e l’ulteriore aumento dei costi di gestione delle imprese".

"È fondamentale che l’azione del Governo, si concretizzi in tempi rapidissimi, è necessaria la proroga della rottamazione delle cartelle esattoriali e la pace fiscale. Il presidente D’Amico ha ribadito che bisogna consentire alle imprese di potere esprimere direttamente la Governance delle Camere di Commercio attraverso l’elezione diretta degli organismi". Secondo il vicepresidente vicario Giovanni Felice "è necessario che l’utilizzo delle Risorse del Pnrr servano a ridurre le distanze tra nord e sud del paese".