Alla gioielleria Bracco gli orologi in edizione limitata della Hamilton: c'è anche il Far Cry 6

Da qualche giorno per gli appassionati c'è la possibilità di trovare tra le vetrine della gioielleria Bracco di via Mariano Stabile anche il Far Cry 6, l'orologio della Hamilton indossato da Dani Rojas, il protagonista del noto videogioco ricco d’azione sviluppato e pubblicato da Ubisoft. Il Khaki Field Titanium Automatic è pronto per affrontare ogni avventura, reale e virtuale. Realizzato con cassa in titanio da 42 millimetri e quadrante nero con “6” stilizzato e una lancetta dei secondi rossa, in tutto il mondo esistono 1983 esemplari in edizione limitata. Pochissimi i pezzi in vendita in Italia. Per gli appassionati palermitani del noto brand di orologi c'è un'ampia varietà di scelta. Possono infatti acquistare il modello dei loro sogni nell'angolo Hamilton: circa 300 gli orologi in vendita all'interno della boutique di Bracco Gioielli, al civico 220 di via Mariano Stabile.

"Qui, nel nostro punto vendita pilota (in Italia ce ne sono pochissimi) - dice Angelo Bracco, il proprietario - si trovano serie limitate, l'ideale per soddisfare la intramontabile richiesta di orologi capaci di unire 'lo spirito americano e precisione svizzera', come recita il motto targato Hamilton". Qua dentro gli appassionati del noto brand di orologi possono acquistare il modello dei loro sogni senza le lunghe attese dei concessionari o i rischi legati ad un secondo polso non realmente garantito o certificato.

Fondata nel 1892 a Lancaster, in Pennsylvania, la casa orologiera Hamilton è diventata subito ricercata per i suoi orologi a Hollywood. Il marchio vanta una forte tradizione negli orologi usati dall'aeronautica essendo stato uno dei primi orologi in dotazione all'aviazione civile americana. Nel 1957 Hamilton introdusse il primo orologio elettrico al mondo, il Ventura, tecnologia rivoluzionaria in un design innovativo. Nel 1961 Elvis Presley indossò il suo orologio personale Hamilton Ventura nel film "Blue Hawaii". Negli anni 70 arriva il debutto dell’orologio digitale.

Negli anni '90 gli orologi Hamilton spuntano in numerosi film d'azione come “Men in Black”, “Arma Letale 4”, “Fight Club” e “Indipendence Day”. Con l'arrivo del nuovo millennio Hamiton si è mantenuto al passo coi tempi entrando a far parte di Swatch Group. Forme uniche, design e personalità che coniugano lo spirito americano con l'ineguagliabile precisione dei movimenti e delle tecnologie svizzere più recenti. E che luccicano sulle vetrine palermitane di Bracco in via Mariano Stabile.