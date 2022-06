Gesap, i sindacati: "Chiediamo un incontro urgente sul tema delle progressioni di carriera"

"A seguito di insistenti rumors e di reiterate voci di corridoio, chiediamo un incontro urgente sul tema riguardante le progressioni di carriera". Inizia così la nota firmata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo e indirizzata alla Gesap. "Queste segreterie regionali - si legge - non comprendono e pertanto stigmatizzano l’atteggiamento ondivago e più volte teso all’ostruzionismo funzionale e strumentale da parte di questa società. Infatti, in occasione della firma del contratto di espansione del 22/03/2022, nel corso della penultima riunione con la Gesap, si era deciso concordemente tra le parti di intraprendere un percorso condiviso che trattasse in step successivi e susseguenti le tematiche relative alla formazione, alle progressioni verticali e ad un piano di assunzioni. Sempre in quella occasione, le organizzazioni sindacali avevano chiesto la sospensione immediata della cassa integrazione, in quanto si riteneva non vi fossero più i presupposti per continuare tale misura di salvaguardia ed al tempo stesso di penalizzazione dei salari dei lavoratori".

"Successivamente - prosegue la nota - nel corso dell’ultimo incontro svoltosi il 27 aprile l'azienda ci comunicava l’intenzione di interrompere la Cassa integrazione guadagni straordinaria, cosa che, a mezzo stampa la Gesap aveva già reso pubblica, prima ancora di incontrare i rappresentanti dei lavoratori, perdendo l’ennesima occasione per determinare un sereno clima di relazione industriali e di correttezza. Sempre in quell’occasione il management della società accusava le organizzazioni sindacali, a vario titolo, di aver sottoscritto un contratto di espansione privo di efficacia in quanto mancante dell’accordo sulle nuove assunzioni e di essere stati rei di aver diramato un comunicato stampa in occasione del crollo della paratia e di parte del controsoffitto dell’aerostazione il 30 marzo, ove, non attribuendo alcuna responsabilità per i fatti occorsi, si richiamava l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro quale elemento prioritario di salvaguardia della vita umana. Al termine dell'incontro del 27 aprile queste segreterie regionali chiedevano notizie sulla riattivazione sul trasporto dei dipendenti dei comuni limitrofi (Cinisi e Terrasini), servizio sospeso a causa delle restrizioni relative al Covid, che la Gesap non ha mai riattivato".

"Pertanto - conclude la nota - riteniamo indispensabile un incontro urgente per dirimere le divergenze createsi in questi mesi, diffidando la Gesap a voler determinare provvedimenti che determinino una qualsiasi progressione verticale, qualora i rumors fossero veritieri. Ciò anche alla luce della considerazione per la quale, a pochi giorni dalle elezioni del nuovo sindaco di Palermo (azionista maggioritario delle quote) apparirebbe quantomeno strano che alcune posizioni possano improvvisamente sbloccarsi dopo anni di richieste inevase".