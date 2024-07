Geraci Siculo, al via la summer school di architettura "Missione futuro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Parte a Geraci Siculo la summer school di architettura dal titolo "Missione futuro”, sottotitolo “Spazio per nomadi digitali e aziende dell'IT", organizzata dal Comune di Geraci in collaborazione con Edizioni Arianna e Cognitive Robotics & Social Sensib Lab Cnr-Icar, con il patrocinio di UH University (University of Hertfordshire), Arch+ e UKRI e la collaborazione scientifica del dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo e NatureCity Lab. Coordinatori della summer school sono gli architetti Luigi Pintacuda e Antonio Giovanni Minutella.

"Missione Futuro è parte integrante del programma dell’amministrazione comunale di Geraci Si-culo – afferma il sindaco Luigi Iuppa. – Abbiamo pensato e sviluppato questo importante appuntamento culturale in collaborazione con l’University of Hertfordshire ed Edizioni Arianna. L’obiettivo finale di Missione Futuro è l’esplorazione di scenari di sviluppo urbano sostenibile per la nostra comunità, attraverso un approccio interdisciplinare, con l’obiettivo di generare una visione condivisa dello spazio e della società. Con questa summer school la nostra amministrazione comunale mira ad affrontare questioni critiche che riguardano non solo Geraci Siculo, ma tutte le arre interne del Paese, come lo spopolamento e la costruzione dell’identità culturale territoriale, con l’obiettivo di influenzare strategie, politiche e azioni per invertire la rotta della desertificazione sociale che sembra segnare tutti i piccoli borghi dell’entroterra”.

Ed in effetti la popolazione di Geraci, insieme ad altre nella zona, si è ridotta negli ultimi decenni a causa dell’emigrazione verso le grandi città lungo la costa, il Nord Italia o l’estero. Questo fenomeno ha generato un impatto notevole sul tessuto urbano e la popolazione, lasciando ampie aree della città vuote e spesso abbandonate, con alcune iniziative passate che non sono riuscite ad affrontare questo problema. Con la summer school si vuole esplorare la possibilità di riprogettare e riutilizzare le aree abbandonate del centro medievale come luoghi per la ricerca scientifica, aziende dell’IT e nomadi digitali, con un focus specifico su un'azienda che progetta robot. Per una comprensione completa di questo scenario reale, i team di progettazione si confronteranno attivamente con cittadini, autorità pubbliche, studiosi di vari campi e stakeholder interessati a prendere parte al progetto. Studenti e tutors produrranno visioni per la città che aiuteranno gli organi di governo del Comune, gli stakeholder e la comunità a visualizzare possibili scenari e servi-ranno come pilota per ulteriori esplorazioni alla scala dei 16 comuni delle Madonie, potenzialmente diventando un modello di sviluppo per altre città che affrontano situazioni simili.

Il programma

Si comincia domenica 14 luglio a Cefalù, con la presentazione, presso Piazza della Stazione, dei percorsi di architettura urbana di Pasquale Culotta e Bibi Leone, a cura dell'architetto Tania Culotta. Nel pomeriggio, alle 16, il contributo dell'architetto Salvatore Curcio su "Conservare il ristorante le Terme". Lunedì si ricomincia da Geraci Siculo alle 9.30 con l'apertura ufficiale dei lavori e un intenso programma che terminerà, alle 16.00, con la visita sopralluogo nel borgo di Geraci Siculo. Gli appuntamenti si susseguiranno poi per tutta la settimana, fino a sabato 20 luglio quando, alle 9.30 è prevista, presso il convento dei Cappuccini, la presentazione dei lavori della Summer School alla comunità residente ed alla stampa. Per maggiori informazioni su iscrizione e partecipazione è possibile contattare la segreteria della Summer School inviando una mail a gera-ci.summerschool@gmail.com.