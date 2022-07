Panormedil, Gaetano Scancarello è il nuovo presidente dell'ente per la sicurezza in edilizia

L’imprenditore Gaetano Scancarello è il nuovo presidente del Panormedil-Cpt, l'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia, collegato ad Ance Palermo. Prende il posto di Giuseppe Puccio, attuale presidente della Cassa Edile Cepima, che aveva ricoperto l’incarico ad interim.

Scancarello è componente del Consiglio Generale di Ance Palermo ed era già nel cda del Panormedil-Cpt e il Consiglio generale, con questo incarico, ha voluto premiare il suo impegno. “E’ un riconoscimento dell’impegno come imprenditore e come nostro associato - ha detto il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi - e nel fargli i più calorosi auguri per il nuovo incarico, siamo certi che saprà dare il giusto impulso a temi a noi cari come la sicurezza e la formazione”.

Scancarello dal 1979 è a capo dell’omonima azienda edile che opera nel settore delle costruzioni civili ed industriali, stradale, acquedottistico e nel restauro monumentale. Da sempre attivo nel mondo associativo, ha più volte promosso iniziative volte alla tutela del lavoro, del ruolo dell’imprenditore e alla modifica della normativa di settore.