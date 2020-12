Frutta e conserve della tradizione Siciliana

L’azienda agricola F.lli Perricone s.s. è ubicata nel cuore dei “Monti Sicani” in Sicilia a Chiusa Sclafani, provincia di Palermo, nella contrada Gurra. Eredita le terre e l’esperienza di Michele Perricone che già nel lontano 1800 produceva olio, grano, pomodoro, ciliegie, mandorle e vino. In seguito, tra il 1935 e il 1985 l’azienda è stata condotta da Nicola Perricone e poi, da nonno Peppino fino al 2010. Da allora i nipoti, dopo aver rilevato i terreni paterni, già assoggettati al regime “Biologico”, producono ciliegie, ortaggi, piante officinali, ed olio extravergine di oliva tipici del territorio. Nel 2015, con la realizzazione dello stabilimento per la trasformazione e la vendita di prodotti agroalimentari, l’azienda agricola riesce a chiudere la filiera valorizzando i sapori del territorio che rappresentano la cultura culinaria siciliana. La famiglia Perricone è ambasciatrice di valori, gusti e “stili di vita” della tradizione storica dei Sicani che risale all’ottavo secolo a.c.. Memoria, cibo e civiltà sono infatti al centro del modello aziendale della famiglia Perricone che seleziona accuratamente le tecniche colturali e di lavorazione e investe sulla sostenibilità ambientale. Prodotti tipici che celebrano la “Dieta Mediterranea”, seguono i ritmi della natura e accompagnano il processo educativo e sensoriale che è alla base della “scelta alimentare”.

Cibi che esportano, nei mercati locali, nazionali e internazionali (U.S.A., Emirati Arabi e Cina), sapori che evocano ricordi e sostanze nutraceutiche che assicurano benessere.

La società agricola F.lli Perricone s.s. è gestita da giovani imprenditori, che hanno ereditato la centenaria esperienza della propria famiglia e, attraverso il suo avanzato centro aziendale di nuova realizzazione, produce confetture di ciliegie biologiche, provenienti dai propri impianti dislocati nelle diverse zone del circondario, con varietà autoctone di alto pregio. Nello stesso centro aziendale, dotato di punto vendita, sono confezionate le ciliegie fresche biologiche (raccolte rigorosamente a mano) destinate ai consumatori e viene imbottigliato e venduto olio extra vergine di oliva biologico, monovarietale o in bland, prodotto dai propri oliveti. Una menzione speciale merita la produzione di trasformati biologici (confetture, marmellate, sughi) che qualificano in maniera significativa l’aspetto salutistico: composta di ciliegia con cacao biologica, confettura di albicocca, di ciliegia, di susine di melograno, fragole, pere-noci-cannella, marmellata di clementine, marmellata di arancia con curcuma, con zenzero, con cannella , e nettari da frutta bio.

Grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 la società, guidata da Rosario, Domenico e Caterina, ha dato continuità alla vocazione territoriale, ha valorizzato le proprietà terriere e la tradizione familiare e, infine, ha offerto al mercato prodotti biologici di eccellente qualità organolettiche che assicurano sicurezza, salute e sviluppo locale.

Informazioni: Sede Legale – Via Ungheria 95, Sede Operativa – Contrada Gurra, 90033 Chiusa Sclafani PA - Tel. +39 091 835 34 92, personal +39 339 460 01 57, info@flliperricone.it, www.flliperricone.it