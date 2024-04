Il centro commerciale Forum sempre più green: via a un progetto per ridurre i consumi energetici

Multi Italy, la società che gestisce il centro commerciale Forum, ha affidato a Evogy-B Corp e Società Benefit la gestione smart e digitale dei consumi energetici della struttura. Il progetto si configura come primo caso pratico di studio e applicazione delle soluzioni proposte all'interno di un centro commerciale da Evogy, tech company italiana specializzata in sistemi digitali per l'ottimizzazione e l'efficientamento energetico degli edifici.

Il Forum con 8 milioni di visitatori l'anno, una superficie di oltre 49 mila metri quadrati e 135 negozi, si è posto come obiettivo la riduzione dei consumi, dei costi di gestione energetica e delle emissioni, in linea con quanto previsto dalle normative europee.

Al centro della soluzione proposta da Evogy c'è Simon, il Building energy management system (Bems, sistemi evoluti di gestione energia all'interno di uno stabile per contenere i consumi) in cloud basato su tecnologia Iot (Internet of things) e Ai (Intelligenza artificiale), che opera attraverso la creazione di un modello energetico digitale dell'edificio e permette di controllare e gestire in maniera dinamica e predittiva tutti gli impianti del sistema di climatizzazione degli ambienti. Grazie alla reportistica e ai grafici elaborati da Simon, Evogy fornirà inoltre a Multi i Kpi (indicatori chiave di prestazione) utili per redigere il suo report Esg (ambiente, società e governance) e rendicontare tutte le attività di efficientamento energetico su cui l'azienda sta investendo.

Il progetto si inserisce nel concreto percorso di sostenibilità avviato da Multi al Forum a partire dal 2015, che ha portato a fine 2023 a una riduzione complessiva dei consumi di circa il 45%. Il 20% della diminuzione è dovuta alla minor richiesta di energia da rete, conseguente all'autoproduzione dall'impianto fotovoltaico di 2.500 metri quadrati. Il restante 25% rappresenta invece una riduzione del fabbisogno di energia del centro commerciale, ottenuta in parte grazie alle best practices attuate nella gestione degli impianti nel corso degli anni e in parte attraverso la sostituzione di 20 unità rooftop per la climatizzazione estiva e invernale delle aree comuni. L'obiettivo della collaborazione con Evogy è di raggiungere un ulteriore 15% circa di riduzione dei consumi di energia elettrica nel giro dei primi 12 mesi, corrispondente a un abbattimento annuo delle emissioni pari a 35 tonnellate equivalenti di Co2.

"Il nostro progetto pilota per Forum - spiega Luisa Rivilli, head of technical di Multi Italy – coinvolge tutti gli aspetti legati alla riduzione dei consumi, alla produzione di energia green e alla decarbonizzazione in generale. Dopo aver messo in campo il nostro expertise raggiungendo importanti risultati senza precludere il comfort e la qualità per i tenant e i clienti, e successivamente agli investimenti mirati dell’ultimo biennio, ci siamo interrogati su come poter migliorare ulteriormente l'efficienza dell’immobile sfruttando le nuove tecnologie, e abbiamo trovato in Evogy il partner ideale per portare l'intelligenza artificiale nei nostri sistemi".

"Siamo lieti di poterci inserire in un percorso di sostenibilità già avviato da Multi e di portare i nostri sistemi e le nostre competenze in questo spazio - commenta Amos Ronzino, responsabile commerciale e partnership di Evogy – questo ci permette di dimostrare quanto il digitale possa essere effettivamente il punto di svolta per una transizione green reale che dia risultati concreti e misurabili".