Formazione, Marfia: “Problema risorse finanziarie non spese in Sicilia legato a mancanza di personale regionale”   

“Il problema delle risorse finanziarie non spese in Sicilia è legato soprattutto alla mancanza di personale alla Regione”. Lo ha detto Toni Marfia, presidente di Federterziario Sicilia, nel corso del convegno promosso all’Ars a Palermo da Fonditalia, durante il quale è stato presentato il rapporto biennale per tracciare l’andamento della formazione continua nel nostro Paese. Sono oltre 65 mila i lavoratori siciliani che hanno aderito a FondItalia da luglio 2009 per un totale di 13.229 imprese. In percentuali, il 7% dei lavoratori e il 9% delle aziende aderenti al Fondo promosso da UGL e Federterziario si trovano in Sicilia confermando la regione tra le più virtuose essendo al quarto posto dietro Puglia, Campania e Lombardia.

Tra i temi affrontati quelli delle risorse finanziarie e delle difficoltà a collegare il mondo della formazione a quello del lavoro. Per Marfia “nella nostra regione da tempo non si riesce a fare programmazione seria, ci sono avvisi che dopo due anni non sono mai partiti e ancora si attende la valutazione. Le risorse non si spendono perché mancano funzionari, mancano idee progettuali perchè non abbiamo dipendenti che innovano i bandi e pubblicano gli stessi modelli di 20 anni fa. C’è poi un problema nella rendicontazione che è lentissima, manca personale anche in questo settore, gli uffici si affidano all’assistenza tecnica che non basta, sono professionisti che si suddividono tra i vari dipartimenti e sono insufficienti. Per riformare il settore della formazione professionale in Sicilia è fondamentale sedersi a un tavolo, senza pregiudizi, e ragionare insieme per trovare nuove soluzioni a salvaguardia di un settore strategico per i giovani e gli adulti”. In merito alle tipologie dei corsi, Marfia ha spiegato che “la tipologia dei corsi, come quelli per parrucchieri, nel caso della formazione rivolta ai minori è stabilita per legge e rientra in un catalogo ben preciso. Diverso è il caso dell’avviso 7 della Regione, che ha cercato di indirizzare le qualifiche professionali su settori ben specifici. Quali saranno i risultati lo vedremo quando sarà concluso l’avviso”.