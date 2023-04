Formazione, giovedì 27 la presentazione dei risultati del progetto Men-Interreg Italia Malta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 27 aprile si svolgerà a Palermo, al Grand Hotel et Des Palmes alle 10.30, la presentazione dei risultati del progetto Men – Interreg Italia Malta, seguito da un convegno dal titolo "Turismo e cultura: la formazione 'su misura' per le imprese e il lavoro che c'è", organizzato dall'Its Fondazione Archimede.

L'incontro, oltre a mostrare i dati raccolti dall'importante progetto europeo di mobilità transnazionale, sarà utile per porre l'accento sul ruolo degli istituti tecnici superiori sul territorio alla luce dei dati sull'occupazione post diploma, offrendo un punto di vista più chiaro su come "anticipare il futuro" attraverso le sinergie con le istituzioni e gli accordi di partenariato con l'estero.

"Its Fondazione Archimede è protagonista di un importante progetto di mobilità transnazionale all'interno del programma di cooperazione Interreg Italia-Malta", dicono Andrea Corso e Giovanni Dimauro, rispettivamente presidente e direttore generale dell'Its. "Il progetto Excellent Mediterranean Net (Men), con capofila il comune di Acireale e in fase di conclusione nella prossima estate – continuano Corso e Dimauro - sta infatti consentendo a 104 giovani siciliani di maturare importanti esperienze professionali lavorando in imprese turistiche del territorio maltese tramite voucher di mobilità lavorativa".

Obiettivo del progetto è "incrementare la mobilità dei lavoratori nell'area transfrontaliera, attraverso la creazione di servizi congiunti di orientamento e accompagnamento al lavoro, per favorire la qualificazione e l'inserimento lavorativo", un "target" che è già in parte stato raggiunto con l'invio di un primo gruppo di ragazze e ragazzi a Malta e che si completerà adesso con un secondo gruppo prossimo alla partenza. Tutti i partecipanti saranno retribuiti per 6 mesi con un voucher di mobilità lavorativa.

"Attraverso il progetto – concludono Corso e Dimauro – si vuole raggiungere un obiettivo perfettamente coerente con la storia degli Its, fortemente legato alla necessità di colmare il gap tra mondo della scuola e della formazione e mondo del lavoro".

Capofila del progetto come detto il Comune di Acireale, mentre tra i partner ci sono l'Its Fondazione Archimede, l'Its Mobilità e Trasporti di Catania, il Gal Terre di Aci, la Fondazione Its per le Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione "Steve Jobs", Itaca Integrazione e transizione Catania Scarl e il Malta College of Arts, Science and Technology.

Puntare l'obiettivo dell'alta formazione sulle competenze specifiche di un settore altamente professionalizzato: questo è uno degli obiettivi degli Its. L'Its Archimede, unico nell'Isola ad operare nell'area tecnologica turismo e cultura, è presente attualmente nella Sicilia Orientale ma è in corso l'espansione anche in quella occidentale. Turismo e cultura rappresentano senza dubbio un mercato in forte espansione che richiede personale altamente qualificato, capace di affrontare le sfide legate alla globalizzazione e all'innovazione tecnologica.

Gli Its specializzati in turismo e cultura forniscono dunque una soluzione ideale sia per i giovani che desiderano lavorare in questo ambito, grazie ad una offerta formativa di qualità e al rapporto privilegiato con il mondo del lavoro che per le imprese che potranno beneficiare di risorse umane formate e già pronte in breve tempo a entrare in azienda. Saranno dunque siciliani i primi "tecnici superiori" esperti nel Management del turismo e della cultura 4.0.