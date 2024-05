Formazione professionale, Schifani: "Massima attenzione per il settore"

"La campagna elettorale porta spesso a valutazioni demagogiche e strumentali. Ed è ciò che sta avvenendo nel campo della formazione professionale, con tentativi di speculazione sulla pelle dei lavoratori da parte dell'opposizione". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Il governatore aggiunge: "Sulla delicata situazione che ha creato un forte malessere nel settore, c'è la mia massima attenzione. E in tal senso ho già annunciato pubblicamente che la prossima settimana incontrerò a Palazzo d'Orleans le organizzazioni datoriali degli enti della Formazione professionale per individuare tutte le soluzioni per risolvere le criticità. Pertanto le polemiche di bassa lega sono respinte al mittente".