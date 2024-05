Forestali: il sindaco di Misilmeri Rizzolo plaude il lavoro dell’Ugl a difesa dei lavoratori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’UGL Agroalimentare Sicilia ha reso noto l’importante successo ottenuto in giudizio rispetto all’illegittimità della restituzione degli arretrati contrattuali precedentemente versati dall’Assessorato dell’Agricoltura ai lavoratori forestali negli anni 2010 e 2012 in applicazione degli adeguamenti retributivi dettati dal CCNL 2006 – 2008. L’UGL Agroalimentare Sicilia rappresentata dal Segretario regionale per la Sicilia Franco Arena , ha reso noto l’importante successo ottenuto in giudizio rispetto all’illegittimità della restituzione degli arretrati contrattuali precedentemente versati dall’Assessorato dell’Agricoltura ai lavoratori forestali negli anni 2010 e 2012 in applicazione degli adeguamenti retributivi dettati dal CCNL 2006 – 2008. Esprime grande soddisfazione il sindaco di Misilmeri , Rosario Rizzolo che ha avuto un dialogo costante con il segretario UGL di Palermo Claudio Marchesini , interessandosi anche per i lavoratori forestali del proprio territorio , una sinergia importante ha sottolineato tra istituzioni locali e sindacato , con il solo interesse del comprensorio boschivo e dei lavoratori impegnati nella sua tutela. L’UGL ha dato la sua disponibilità per continuare le assemblee informative anche nel territorio di Misilmeri.