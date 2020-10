Food4Excellence di UniCredit: premiate nove aziende dell’agroalimentare siciliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta oggi a Palermo la premiazione del progetto Food4Excellence, promosso da UniCredit in collaborazione con la società Feedback con lo scopo di valorizzare il territorio siciliano partendo dalle eccellenze del settore agroalimentare. Nello scorso mese di agosto all'indirizzo food4excellence.couscousfest.it è stata creata una vetrina digitale riservata alle migliori realtà del comparto, al meglio del made in Sicily: un'opportunità di promozione per le aziende e per la creazione di nuove partnership strategiche. In poco più di un mese oltre 40.000 voti sono state accordati dai visitatori del sito alle 70 aziende dell’agroalimentare siciliano che hanno partecipato al contest.

“UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia - è impegnata a sostenere la crescita del territorio, quale facilitatore di sviluppo sostenibile e di innovazione. In questo contesto puntiamo ad accompagnare le imprese nella sfida della crescita e della competitività offrendo loro strumenti e supporti per affermarsi. Le imprese siciliane dell' agroalimentare sono un target strategico di questa mission, in quanto motore dello sviluppo economico regionale. Sviluppare e potenziare i canali di vendita digitale rappresenta per le aziende una occasione da cogliere per realizzare un salto di qualità e nelle scorse settimane, grazie alla collaborazione tra UniCredit e Google, è nato UniCredit Easy Commerce, il negozio online pensato per le Piccole, Micro e Medie imprese commerciali italiane che consente di avere, in modo rapido, semplice e personalizzato, un sito e-commerce 'plug and play' per aumentare la visibilità dell’impresa e vendere direttamente online i propri prodotti a clienti in tutta Italia e in Europa. Con Easy Commerce, UniCredit amplia l’offerta per le PMI e Micro imprese che vogliono entrare nei mercati digitali cogliendo appieno la rivoluzione in atto”.

L’azienda prima classificata che ha registrato il maggior numero di preferenze è stata la Società Agricola Tenuta Manchi. Sono state premiate anche altre otto inserite nelle categorie merceologiche presenti all’interno del contest: Madre Terra per la categoria panifici, pastifici, lavorazione del grano; Azienda Agricola Barreca Vincenzo per la categoria caseifici; Torronificio delle Madonie per la categoria conserve e prodotti finiti; Agroverdi per la categoria ortofrutta; Antica Macelleria Canzone per la categoria salumi e carni; Miele Meli di Claudio Meli per la categoria birre, bibite e liquori; Nino Castiglione per la categoria prodotti ittici; Zicaffè per la categoria caffè. Entro il mese di ottobre verrà lanciata, sempre all’indirizzo food4excellence.couscousfest.it, un nuovo contest digitale dedicato ai prodotti delle aziende agroalimentari siciliane.