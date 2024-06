Fonditalia incontra i territori a palermo il 20 giugno 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella giornata di giovedì 20 giugno 2024 dalle 9,30 alle 13 all'Ars, FondItalia incontra i territori. Il consueto appuntamento biennale per la presentazione del Rapporto FondItalia vuole rappresentare, per l’edizione 2024, una occasione per animare e rinvigorire il dialogo sul territorio, soprattutto con le imprese beneficiarie che credono nella formazione dei propri dipendenti come volano per la crescita della propria organizzazione; imprese che, per questo fine, hanno dato fiducia al Fondo e alle parti intermedie che collaborano con esso (Parti Sociali territoriali, Reti, Enti di formazione, consulenti del lavoro).

Dopo una fase che ha visto prevalere le relazioni interpersonali virtuali, anche se forti di questa nuova possibilità di contatto, torniamo a incontrarci in presenza, per raccogliere le istanze delle imprese, dei lavoratori e dei territori, e per raccontare la visione, le politiche e le opportunità messe a punto da FondItalia per accogliere le sfide economiche e sociali, presenti e future, e approfondire il tema della formazione continua in impresa come risorsa per l’economia del Paese.

Per accreditarsi all’evento è necessario cliccare sul seguente link: https://convegno.fonditalia.org/laformazionenonsiferma-palermo/

Il programma dei relatori

Introduzione Antonino Reina – Federterziario SICILIA Claudio Marchesini – UGL Palermo Vito Lo Franco – Segretario Provinciale UGL Scuola Proiezione Nuovo Video Fonditalia Saluti Istituzionali Francesco Franco – Presidente FondItalia Nuccia Albano – Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Edy Tamayo – Assessore Regionale Attività Produttive Fabrizio Ferrara – Presidente Commissione Cultura-Formazione e Lavoro Gaspare Vitrano – Presidente Commissione Attività Produttive Vincenzo Figuccia – Deputato Questore ARS Margherita La Rocca Ruvolo – Vice presidente Commissione Bilancio Carmelo Pace – Presidente Gruppo Parlamentare DC

Presentazione dati Sicilia: Egidio Sangue – Direttore FondItalia Tavola rotonda: le nuove frontiere della formazione Michele Siliato – CSN ANCL Nicola Patrizi – Presidente Federterziario Vincenzo Abbrescia – Segretario Confederale UGL Testimonianze da Imprese beneficiarie locali Tony Marfia – Direttore Generale Ted Formazione Giuseppe Castiglione – Presidente S.R.R. Trapani Sud Modera: Marina Turco.