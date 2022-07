Progetti contro la dispersione scolastica, 17 milioni del Pnrr per le scuole del Palermitano

Dei 74.407.923,74 euro destinati alla Sicilia per contrastare la dispersione scolastica, le povertà educative e per superare i divari territoriali, oltre 17 milioni andranno agli istituti di Palermo e provincia. È la cifra prevista per l’istruzione nel Piano nazionale di riprese e resilienza che mette a disposizione investimenti per un totale di 1,5 miliardi che le scuole potranno utilizzare per migliorare i risultati nell'apprendimento delle studentesse e degli studenti che rientrano nella fascia di età 12-18 anni.

"In questi giorni spiega - spiega tramite una nota il ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi - ho firmato la prima tranche di risorse del Piano contro la dispersione scolastica e per il superamento dei divari territoriali che andrà avanti fino al 2026. Abbiamo 1,5 miliardi a disposizione. I primi 500 milioni serviranno a finanziare progetti in 3.198 scuole secondarie di primo e di secondo grado. Sono risorse che assegniamo direttamente alle istituzioni scolastiche sulla base di precisi indicatori relativi alla dispersione e al contesto socio-economico".

Le scuole coinvolte in questo primo step presto dovrebbero ricevere la comunicazione del finanziamento, ma anche la convenzione con le indicazioni sulla base delle quali potranno realizzare la progettazione. I progetti partiranno con il prossimo anno scolastico e avranno una durata biennale. A questo primo step faranno seguito altre due tranche di finanziamento, la prima dedicata a favorire l'acquisizione di un diploma ai giovani, anche tra i 18-24 anni, che hanno abbandonato precocemente gli studi.

Con la seconda parte del finanziamento saranno attivati progetti per il potenziamento delle competenze di base per superare i divari territoriali e anche alcuni progetti nazionali nelle aree più periferiche delle città e del Paese. Di seguito il riparto delle risorse per le azioni di contrasto alla dispersione scolastica per fasce geografiche: 244.197.682,85 euro al Centro-Nord (48,84%) e 255.802.317,15 euro al Mezzogiorno.