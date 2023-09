Fondi Ue, al via gli incontri del Gal Terre Normanne: "Stiamo pianificando gli interventi per i prossimi anni"

Entrano nel vivo nei venti Comuni del Palermitano soci del Gal Terre Normanne gli incontri di animazione territoriale per raccogliere idee e proposte utili all’elaborazione della nuova strategia di sviluppo locale relativa alla programmazione 2023-2027 con i fondi europei nell’ambito del piano strategico di Politica agricola comune (PAC) e del Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR) attuativo in Sicilia della strategia nazionale.

Dopo gli incontri a Carini del 18 luglio nel castello La Grua Talamanca alla presenza tra gli altri del dirigente del dipartimento regionale agricoltura Bruno Lo Bianco, responsabile del servizio multifunzionalità e diversificazione in agricoltura, e di ieri a Isola delle Femmine nella biblioteca comunale, oggi (martedì 12) alle 16 il presidente del Gal Marcello Messeri insieme con il direttore tecnico Francesco Rossi e il direttore amministrativo Giuseppe Sciarabba saranno nell'aula consiliare del comune di Giardinello per incontrare i cittadini. La riunione è aperta anche alla comunità di Montelepre.

"Gli incontri di animazione territoriale - spiega Rossi - sono un'occasione di confronto con gli attori locali e portatori di interessi per ottenere un quadro completo dei bisogni e delle aspettative del territorio, sulla base del quale definire la strategia di sviluppo da declinare nei bandi. L’attenzione del Gal si concentra in particolare sui servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi; e sui sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. Le altre linee tematiche sono servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio; sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari; comunità energetiche, bioeconomie e economia circolare; trasferimento dell’innovazione. La strategia da mettere a punto sarà il frutto di un percorso partecipato che dovrà affrontare e individuare due ambiti tematici da scegliere per lo sviluppo del Piano di azione e degli interventi da proporre alla Regione per l’approvazione. In questo quadro – conclude Rossi - rilevante è la tematica relativa ai servizi collegata allo sviluppo dei cosiddetti "Piccoli comuni intelligenti" o Smart village, visti come strumento strategico per rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali”.

Il calendario degli incontri di settembre vedrà presente il Gal Terre Normanne domani (mercoledì 13) a Piana degli Albanesi alle 16 nell'aula consiliare; giovedì 14 a Roccamena (ore 10 palazzo municipale) e Altofonte (ore 17 aula consiliare); venerdì 15 a Corleone (ore 18 associazione Cidma); lunedì 18 a Santa Cristina Gela (ore 16 sede del Gal in via Skanderberg 12 ); martedì 19 a Marineo (ore 18,30 castello Beccadelli).