Cantieri navali, ArticoloUno: "In arrivo le risorse per nuovo bacino di carenaggio"

“Predisposto per il prossimo Consiglio dei ministri il decreto che sblocca finalmente le risorse per la ristrutturazione del bacino di carenaggio da 150 mila tonnellate dei Cantieri navali e l'ampliamento dell'area dei vari". Ad annunciare la notizia è Mariella Maggio, segretaria provinciale di ArticoloUno e candidata nella lista Sinistra Civica Ecologista, che da tempo chiede al Governo di trovare i fondi per realizzare l'intervento.

"La notizia arriva con un anno di ritardo dalla nomina del presidente dell'autorità portuale a commissario, ma resta un’ottima notizia per Palermo, e premia la battaglia di chi si è impegnato per il rilancio dei cantieri. Finalmente – prosegue Mariella Maggio – si crea lavoro e si valorizza la collocazione strategica della nostra città al centro del Mediterraneo. Ora le imprese siciliane dovranno attrezzarsi per fornire in Sicilia la filiera necessaria all'allestimento delle navi. Resta il nodo – osserva infine la dirigente di Art1 - del collegamento del porto con l'aeroporto e con l'autostrada. Chiediamo che vada accelerato lo studio di fattibilità per il tunnel o per altro collegamento. Solo così il porto palermitano potrà competere con gli altri porti del Mediterraneo”.