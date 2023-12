Il sogno avverato di tre amici: portare in città la focaccia dei mercati rionali di Palermo

Cristian, Gabriele e Massimiliano sono tre amici con un sogno nel cassetto diventato realtà: aprire a Palermo una focacceria che rappresenti l’anima più autentica della città. Dopo anni passati in giro per il mondo, chi lavorando sulle navi da crociera, chi in quelle militari, il richiamo della propria terra era sempre più forte.

U’ Focacciuottu, la focaccia dei mercati rionali palermitani

Ed è così che nasce U’ Focacciuottu, la focaccia dei mercati rionali palermitani, l'unica focacceria palermitana per chi prende la vita a morsi e vuole vivere un’esperienza autentica e divertente, come quella che si respira in un tipico mercato rionale palermitano. A rendere le focacce ancora più speciali l'esclusiva collaborazione con U’ Barunieddu, il laboratorio di conserve artigianali di qualità.

U’ Focacciuottu si trova in via Daita 5, nel poliedrico quartiere del Teatro Politeama. Il locale, dallo stile giovane e informale, ospita 34 coperti ed è aperto tutti i giorni ad orario continuato: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 22.30, il sabato dalle 11.30 alle 23.30, mentre la domenica dalle 11.30 alle 22.30.

Il menù

Il delizioso menù di U’ Focacciuottu è composto da una quindicina di focacce condite abbondantemente, come piace ai palermitani, con prodotti selezionati e golosissimi. Così troviamo la Ballarò con capocollo di suino nero dei Nebrodi, provola affumicata e composta di mandarino tardivo di U' Barunieddu, oppure Bedda Matri farcita con Mortadella d’Asina, crema di pecorino e spolverata di rosmarino. Non mancano poi i taglieri, per un momento di relax, da accompagnare a buonissimi vini locali. Imperdibile novità anche la Birra artigianale di U' Focacciuottu, perfetta per accompagnare le proposte in menù. I prezzi sono popolari e vanno dai 7 ai 10-12 euro per le focacce condite con affettati di pregio.

Una promo esclusiva

E le sorprese non finiscono qui: per una pausa di gusto ad un prezzo giusto dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30 da U' Focacciuottu, in Via Gaetano Daita 5, c’è la promo pranzo a 10 euro che comprende focaccia (ogni settimana di un gusto diverso), con bibita a scelta (acqua/bibita o calice di vino della casa) e cannolino siciliano.

Per maggiori informazioni: U’ Focacciuottu - Tel. 091.6536539.