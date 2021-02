Nicola Sinopoli eletto nella segreteria Flc Cgil Palermo: si occuperà di Università e Policlinico

Nicola Sinopoli è il nuovo componente della segreteria della Flc Cgil Palermo. Si occuperà di Università e Policlinico. E' stato eletto questo pomeriggio dall'assemblea generale del sindacato scuola e università. Farà parte, al fianco del segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino, della segreteria composta da Daniela Vancheri, segretario d'organizzazione, e Francesco Amorello, entrambi in delega alla scuola, e da Ludovica Ioppolo, ricerca. “Siamo contenti, completiamo così la nostra squadra e – dichiara il segretario generale Flc Cgil Fabio Cirino - potremo prepararci al meglio, con una organizzazione sempre puntuale e attenta, in questo periodo davvero complicato per il mondo universitario, alla fase che porterà alle elezioni per il rinnovamento delle Rsu nel 2022”.

Nicola Sinopoli, 53 anni, impiegato amministrativo a Unipa dal 2007, presidente del comitato degli iscritti, coordinatore dell'Università e del Policlinico, è anche componente della struttura di settore nazionale della Flc.

“E' importante poter dare a tutti i nostri iscritti dell'Università e del Policlinico un rappresentante in segreteria – dichiara il neo segretario Sinopoli - per seguire con responsabilità le numerose problematiche che in questo momento entrambi i comparti vivono, a partire dalla questione degli inquadramenti per fasce al Policlicnico, al tema della sicurezza dei lavoratori per l'emergenza Covid, alle progressioni di carriera all'interno dell' università, alla formazione. Non ultima tra le incombenze, quella del Piano operativo per il lavoro agile, per analizzare la novità che riguarda il pubblico impiego, ovvero lo smart working, che da emergenziale diventerà modalità ordinaria per espletare il lavoro amministrativo”.