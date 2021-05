Flash mob di Fratelli d'Italia al Politeama per dire “no al coprifuoco” e sostenere i commercianti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fratelli d'Italia ha organizzato, in occasione della Festa dei Lavoratori del Primo Maggio, un flash mob al Politeama per dire no al coprifuoco e per sostenere tutte le categorie in crisi per via delle restrizioni da Coronavirus. All'iniziativa hanno partecipato i vertici regionali, provinciali e cittadini del partito di Giorgia Meloni ma anche il primo circolo FDI di Palermo “Libertà e Coraggio”. Si torna in piazza e dopo il “Se mi chiudi non mi chiedi”, questa volta nel mirino finisce il coprifuoco considerato dai militanti un provvedimento che non ha nessuna motivazione sanitaria ma che va a limitare la libertà individuale e di impresa. “Sono entusiasta dell'iniziativa al Politeama. Purtroppo, dato il periodo e per logiche vicissitudini, eravamo un gruppo ristretto ma sono sicuro del fatto che sia stato dato un messaggio di solidarietà e speranza a tutti coloro che in questo momento si trovano in difficoltà – sottolinea il Presidente del circolo Massimo Mandalà – Noi italiani abbiamo sempre dimostrato che soprattutto nei momenti di difficoltà sappiamo tirare fuori il meglio e lo faremo anche adesso”. “Il Primo Maggio non è una festa qualunque, è la festa della dignità.Non c'è festa senza lavoro – tuona Pasquale Leto vicepresidente del circolo – Fratelli d'Italia c'è per continuare a lottare accanto ai ristoratori, partite iva e a tutti gli italiani che vogliono tornare a lavorare e per dire basta alla misura del coprifuoco che, oltre a risultare inutile, danneggia gravemente la nostra economia già duramente provata dalle chiusure procrastinate da oltre un anno”. Presenti anche Mammana Piero e Merlino Salvo, componenti del direttivo del circolo i quali evidenziano la chiarezza e la coerenza di FDI, manifestando la solidarietà e la vicinanza a tutte le aziende e a tutti i lavoratori colpiti dalla crisi pandemica.