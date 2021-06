Il Covid, la sicurezza e il futuro: un questionario per i lavoratori

I lavoratori si sentono al sicuro? Sono soddisfatti delle misure anti Covid adottate in azienda? Come ha inciso la pandemia sull'organizzazione del lavoro? Quanto incide la preoccupazione di perdere il posto di lavoro? Sono solo alcune delle domande presenti nel questionario che la Fisascat Cisl Palermo Trapani ha diffuso tra i lavoratori propri iscritti. "Ne verrà fuori una fotografia più che mai importante in un mondo segnato dalla pandemia che ha inciso nella vita di noi tutti, sia a livello personale che lavorativo", si legge in una nota.

"Il campione di lavoratori - prosegue la nota - a cui è rivolto il questionario è particolarmente significativo. La Fisascat è da sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei lavoratori dei settori del commercio, delle pulizie, della vigilanza e dei servizi, che, più di altri, hanno pagato un prezzo altissimo poiché quotidianamente in linea nella battaglia contro il Coronavirus. Il questionario è rivolto anche ai lavoratori che hanno lavorato in smart working o sono stati posti in ammortizzatore sociale come quelli del turismo, delle sale bingo, delle mense e dei servizi per la pubblica amministrazione".

“Il questionario, che viene compilato in forma anonima - spiega Mimma Calabrò, Segretario Generale della Fisascat Palermo Trapani - è un segno di grande attenzione e vicinanza ai bisogni delle lavoratrici e lavoratori nel periodo legato all’emergenza sanitaria. Servirà a individuare le eventuali difficoltà riscontrate e a proporre alle aziende le soluzioni in una chiave costruttiva di collaborazione”.

I risultati del questionario saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa. L'appuntamento è per il 29 giugno alle ore 11:30 presso la sede della Fisascat in via Catania n.20. Saranno presenti Mimma Calabrò Segretario Generale Fisascat Cisl Palermo Trapani e Davide Guarini Segretario Generale Fisascat Cisl Nazionale.