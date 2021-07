Fisac Cgil: eletta la segreteria regionale del settore riscossione

Eletta la segreteria regionale della Fisac Cgil–Riscossione tributi. Riconfermati dall’assemblea generale, all’unanimità, il palermitano Massimo Cafari nella carica di coordinatore regionale e i componenti di segreteria Giusy Ricciardo (Me) e Vito Cassone (Ct). “Il passaggio di Riscosione Sicilia in Agenzia delle entrate – Riscossione, che ci ha visti protagonisti- dice Cafari - è una svolta storica che apre una fase nuova. Continua il nostro impegno assieme alla segreteria nazionale per la tutela dei lavoratori e per la

valorizzazione delle competenze e delle professionalità”