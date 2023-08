Fiom Palermo, nasce il coordinamento donne: la responsabile è la segretaria Giovanna Loddo

Nasce il coordinamento donne della Fiom Cgil Palermo che si occuperà di politiche di genere, delle condizioni di lavoro delle donne metalmeccaniche e del confronto continuo su un tema come le violenze e i maltrattamenti alle donne, sia dentro che fuori i luoghi di lavoro. La responsabile del coordinamento è Giovanna Loddo, segretaria Fiom Cgil Palermo, operaia della Selikab.

“Gli ultimi episodi drammatici che si sono verificati a Palermo, come lo stupro di gruppo ai danni di una ragazza al Foro Italico, ma anche tanti altri recenti casi, impongono una reazione collettiva, la presa di coscienza di un fenomeno che ha dimensioni allarmanti e l’organizzazione di iniziative formative e informative per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne anche nei luoghi di lavoro”, affermano il segretario generale Fiom Cgil Palermo Francesco Foti e Giovanna Loddo.

La Fiom, al cui interno la componente femminile esiste sia tra le operaie le artigiane e le impiegate, sia tra chi esprime ruoli politici in segreteria e all’interno dell’assemblea generale, con diverse donne rappresentanti sindacali delle aziende, intende assumere una parte sempre più attiva nel contrasto alle violenze di genere.

“Ci siamo e dobbiamo portare avanti questa battaglia per far cresce la consapevolezza del ruolo della donna nella società, per un’uguaglianza nei posti di lavoro, perché esistono ancora enormi differenza tra lavoratrici e lavoratori nelle aziende metalmeccaniche, che per noi sono differenze da superare – aggiungono Giovanna Loddo e Francesco Foti - Il coordinamento nasce anche per collaborare con altre associazioni cittadine impegnate contro le violenze sulle donne, per essere parte attiva nell’organizzazione di iniziative e manifestazioni, per promuovere un’evoluzione della società, affinché si cancelli il patriarcato e scompaiano i suoi retaggi culturali. La partecipazione al coordinamento è aperta non solo alle donne iscritte alla Fiom ma a tutte le lavoratrici delle aziende del comparto e a chi vorrà farne parte”.