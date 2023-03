Fincantieri, sì alla realizzazione di un'altra nave a Palermo: "Nuova commessa da oltre 100 milioni"

Sarà realizzata a Palermo la commessa regionale aggiudicata da Fincantieri per un nuovo traghetto di collegamento tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria. La conferma arriva dall'assessore alle infrastrutture Aricò in Commissione IV all'Assemblea Regionale Siciliana in risposta all'interrogazione del deputato Adriano Varrica, il quale aveva formalmente richiesto che la commessa venisse affidata al polo cantieristico della città.

"E' un bene che la battaglia per il rilancio del cantiere navale - dichiara il deputato Ars Adriano Varrica - sia trasversale. L'Assessore Aricó ha rappresentato che ritiene pacifico il fatto che la commessa regionale da 101 milioni per un nuovo traghetto sia realizzata al cantiere navale di Palermo. Tifo per la mia città e non posso che essere soddisfatto per la soluzione a km zero che avevo sollecitato e che porta nuovo lavoro per la nostra cantieristica. Continuo ad essere convinto che il finanziamento da 120 milioni di euro, che abbiamo portato a Palermo col Governo Conte, sia stato in positivo un punto di non ritorno, avendo dato una prospettiva al nostro polo cantieristico che ad un certo punto sembrava destinato all'oblio e alla chiusura".

"Dalla firma del contratto con Fincantieri - sottolinea il deputato - che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, avremo un anno per esercitare l'opzione per realizzare un secondo traghetto, previo reperimento delle risorse finanziarie. Ho chiesto all'assessore Aricò, che ringrazio per la disponibilità, un impegno a dare continuità al rilancio produttivo del polo di Palermo con questa ulteriore commessa", conclude Varrica.