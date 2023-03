Con le energie rinnovabili si cresce: azienda palermitana tra le mille selezionate dal Financial Times

La sfida del futuro si muove rapida. Fotovoltaico ed energie rinnovabili i trend su cui puntare. Lo sa bene il britannico Financial Times, il più importante quotidiano economico-finanziario del mondo, che nella sua annuale classifica dedicata alle mille imprese in più rapida crescita in Europa ne ha inserita anche una palermitana. Si tratta della Italtekno, la energy service company (E.S.Co.) guidata dall'ingegnere Guglielmo Speciale.

Secondo il prestigioso giornale, l'azienda che ha sede in via Francesco Speciale, nella zona di corso Calatafimi, rientra nella classifica, stilata in collaborazione con Statista, "FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies". Merito? Aver quadruplicato il fatturato in appena quattro anni. "Una continua crescita - spiega a PalermoToday Guglielmo Speciale, amministratore e titolare della E.S.Co. nonché consigliere della sezione Energia e Ambiente di Sicindustria, delegazione Palermo - che ci ha portato negli anni a raggiungere importanti traguardi".

Oltre 50 mila le aziende candidate, solo mille (di cui 260 italiane) di 31 diversi paesi europei destinate a rientrare nella celebre classifica aperta a tutti i mercati, dal food all'automotive, passando per l'e-commerce, il marketing e il retail. E Italtekno si piazza al 275esimo posto, anche se non è l'unica palermitana in classifica: tra le altre ci sono anche Giglio.com e Ottica Lipari. "Dal 2018 in quattro anni - continua Speciale - siamo passati da 250 mila euro a 1,6 milioni di euro di fatturato. Secondo questo criterio, unitamente alla crescita del numero dei dipendenti, dato che oggi siamo in 20 se consideriamo anche la rete vendita, il Financial Times ci ha incluso nella classifica".

Nel suo settore, ovvero quello dedicato a Energy & Utilities, Italtekno è la prima in Sicilia, ottava in Italia e diciottesima in Europa. "Non mi aspettavo minimamente una cosa del genere - conclude l'ingegnere Speciale - per questo c'è stata una grandissima soddisfazione per tutti i sacrifici che facciamo ogni giorno. Per noi è motivo di grandissimo orgoglio poiché un risultato come questo viene ottenuto in tempi in cui la situazione economica generale non è stata particolarmente favorevole alla crescita delle imprese".