Filt Cgil Palermo, eletta la nuova segreteria: "Ecco le nostre battaglie"

Eletta oggi la nuova segreteria della Filt Cgil Palermo. Ad affiancare il neo segretario generale della Filt Cgil Palermo, Fabio Lo Monaco, saranno Domenico Seminara, 46 anni, dipendente portuale, già coordinatore regionale porti, e Olga Giunta, 23 anni, rider, delegata all’assemblea nazionale della Cgil. Domenico Seminara e Olga Giunta sono stati eletti all’unanimità dall’assemblea generale della Filt riunita nella sede di via Roma, 62, alla presenza del segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e del segretario generale Filt Cgil Sicilia Alessandro Grasso.

“Questa nuova e giovane segreteria è frutto di un progetto politico coraggioso, che guarda al futuro ponendosi nuovi interrogativi e accettando nuove sfide per riuscire a tutelare i lavoratori dentro un mondo del lavoro sempre più complesso e precario – dichiara il segretario generale Filt Cgil Fabio Lo Monaco – Proprio sui trasporti, in particolare sul fronte ferroviario, si giocherà la sfida più impegnativa in Sicilia per la spesa dei fondi del Pnrr. E al centro dell’attenzione ci sono anche il tema dei trasporti arei e del rinnovo del contratto collettivo dell’handless, con uno sciopero previsto per il 19 maggio, la mobilità urbana, la logistica, la salute e la sicurezza, gli appalti e i subappalti. E l’attenzione nei confronti dei giovani, a partire dai rider e dalle battaglie per i loro diritti”.

“Sono stati i rider, in piena pandemia, garantendo a bordo dei loro mezzi le consegne a domicilio, a fare riscoprire che i trasporti sono un servizio pubblico essenziale – aggiunge Lo Monaco - Si è capito così che il loro era un lavoro come gli altri e che loro erano lavoratrici e lavoratori senza diritti. Con Cgil e Nidil, la Filt ha svolto a Palermo importanti battaglie per che hanno permesso di ottenere significativi risultati collocando questi lavoratori all’interno di un contratto collettivo, quello delle merci e della logistica. Altre iniziative sono in corso, come quella per la Casa dei Rider, un luogo riparato dove poter caricare il telefonino, fare una pausa, cambiarsi”.