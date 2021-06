Filctem Cgil Sicilia: Giacomo Rota eletto segretario generale

Giacomo Rota, 53 anni, di Catania, è il nuovo segretario generale della Filctem Cgil siciliana, sindacato che rappresenta i lavoratori dei settori chimico, energetico, farmaceutico, del petrolio, del tessile. Lo ha eletto l’assemblea generale della categoria all’unanimità. Sostituisce Giuseppe D’Aquila. Rota è stato, nel suo ultimo incarico, segretario generale della Camera del lavoro di Catania. In precedenza è stato segretario generale della Cgil di Grammchele, coordinatore Rsa a Fontanarossa, segretario provinciale e regionale della Filt e dal 2009 al 2014 segretario confederale della Cgil di Catania. Negli anni novanta è stato anche consigliere comunale Pds- Ds e assessore a Grammichele.

“Rappresentiamo lavoratori di settori strategici- ha detto Rota- coinvolti in profonde trasformazioni, al centro anche degli interventi del Pnrr. La transizione energetica e i processi di decarbonizzazione – ha sottolineato- non devono avvenire sulla pelle dei lavoratori e per questo un ruolo fondamentale avrà la contrattazione e se necessario le azioni di lotta”.

Rota ha rilevato come in settori come quello idrico “tutelare gli interessi dei lavoratori significa anche tutelare il diritto all’acqua dei cittadini, in una regione con le reti colabrodo, dove questo non è sempre garantito e dove a un servizio non efficiente fanno riscontro tariffe alte”. “Si tratta di settori cruciali - ha affermato Rota- che travalicano i confini di categoria per inserirsi pienamente nell’alveo dell’azione confederale della Cgil”.