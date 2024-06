Al Foro Italico le bancarelle del Festino: oltre 40 commercianti per la fiera di Santa Rosalia

Una fiera dalla Cala a Sant'Erasmo per il Festino di Santa Rosalia. Non solo cibo da asporto, con la classica calia e simienza, ma anche piccolo artigianato locale e prodotti enogastronomici. Così, mentre il conto alla rovescia per la notte del 400esimo è già partito, il Comune dà il via libera agli esercenti che occuperanno il Foro Italico dal 10 al 15 luglio in occasione dei festeggiamenti della Santuzza.

E' stata infatti approvata la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi: 44 le richieste pervenute sul tavolo del Suap, 33 gli spazi liberi. Chi non è rientrato nell'elenco stilato dall'area Sviluppo economico, mercati e lavoro non avrà uno spazio lungo il percorso della passeggiata alla Marina, ma potrà collocare le bancarelle nelle zone limitrofe, come Villa Giulia o Sant'Erasmo.

La graduatoria è stata definita in base all'ordine d'arrivo dell'istanza e all'anno di anzianità dell'attività. Per via di tempi tecnici molto stretti, non è stato fatto un vero e proprio bando: chi si è candidato ha risposto a un avviso pubblico, presentando la propria istanza. Tutti gli esercenti, oltre a pagare il suolo pubblico, dovranno rispettare i requisiti di sicurezza imposti dalla questura, in particolar modo per la notte del 14 luglio. Ognuno, inoltre, per garantirsi il posto ha presentato la certificazione antimafia, acquisita grazie alla banca dati nazionale.

L'evento, quest'anno alla sua 400esima edizione, vedrà così la partecipazione di numerosi espositori e commercianti che animeranno le vie della città con i loro prodotti e le loro attività. "Questa approvazione - ha detto l'assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti - rappresenta una fase importante durante la preparazione di uno degli eventi più attesi e significativi per la città e i suoi abitanti, perché si tratta di una tradizione consolidata che richiama ogni anno migliaia di visitatori, contribuendo a valorizzare la cultura, le tradizioni e l'economia locale".

L'assessore ha specificato che "la graduatoria e il processo di selezione hanno tenuto conto di vari fattori previsti dal regolamento comunale sul commercio delle aree pubbliche, tra cui l'esperienza degli operatori nello stesso tipo di manifestazione. Siamo soddisfatti per la partecipazione di molti operatori economici che contribuiranno a rendere questo evento ancora più speciale. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e che renderanno più animato il 400esimo Festino - ha concluso l'assessore -. Gli operatori selezionati riceveranno nei prossimi giorni le comunicazioni ufficiali con i dettagli relativi ai loro posteggi e le indicazioni operative per la preparazione e lo svolgimento dell'evento. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto".