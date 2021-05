Classiche, comode... rigorosamente in oro 18 carati: da Nuove Emozioni più di cento modelli di fedi nuziali

Con la ripresa dei matrimoni, la gioielleria di via Aurispa 133 (boutique Unoaerre) si propone come punto di riferimento per le coppie in procinto di convolare a nozze. Il titolare Giovanni Cammarata: "I nostri anelli in 'oro 750' certificato. Con il servizio post vendita assistenza a costo zero per qualsiasi esigenza"

E' simbolo di legame e fedeltà. Il suggello dopo il fatidico "sì" tra due persone che si giurano amore eterno. Per questo, la fede nuziale è per gli sposi il più prezioso dei gioielli. Trovare quella giusta è l'obiettivo di ogni coppia in procinto di convolare a nozze.

Classiche, mantovane, comode: tutte rigorosamente in oro 18 carati. Ce n'è per tutti i gusti (e per tutte le tasche) da Nuove Emozioni, boutique Unoaerre (azienda leader nel settore fedi, con una lunga tradizione di arte orafa alle spalle). "Più di 100 modelli - dice Giovanni Cammarata, titolare della gioielleria-oreficeria di via Aurispa 133 - con o senza diamanti, monocolore e bicolore. In oro giallo e bianco oppure bianco e rosè. Le nostre fedi sono in 'oro 750'".

Un'ulteriore garanzia per chi acquista è l'attestato Unoaerre: "Un certificato di 'competenza fedi' - spiega Cammarata - che sgombra il campo da ogni dubbio sul titolo dell'oro usato e conferisce alla fede un sigillo di qualità". Un motivo in più per comprare una fede nella gioielleria Nuove Emozioni è il servizio post vendita. Se la fede si opacizza, si graffia oppure necessita di essere allargata, entra in gioco il personale della boutique. "A costo zero" tiene a precisare Cammarata, aggiungendo che "la fede può essere stretta o allargata e all'occorrenza rilucidata, senza nessun problema".

Anche le incisioni sono un omaggio della ditta, che in 18 anni di attività ha accumulato una discreta esperienza. "Seguiamo tutte le fiere di settore e siamo costantemente aggiornati sulle quotazioni dell'oro - sottolinea Cammarata -. Ma è soprattutto la cura del cliente che per noi fa la differenza. Un motivo ci sarà se nel nostro negozio c'è chi è entrato per la prima volta coi genitori per comprare il regalo della prima comunione e ora ritorna prima del matrimonio".

Con l'allentamento delle restrizioni dopo l'ingresso in zona gialla e la ripartenza del settore wedding, da Nuove Emozioni il telefono è tornato a squillare. "In questi giorni riceviamo diverse telefonate - riferisce il titolare di Nuove Emozioni - motivo per cui abbiamo attivato un servizio di massaggistica whatsapp sulla linea fissa. E' il nostro modo per rispondere tempestivamente alle richieste dei clienti e poterli consigliare al meglio per l'acquisto in negozio. Oltre alle fedi per gli sposi non manca l'assortimento per i regali ai testimoni, ai compari di anello e ai genitori: dagli orologi ai gioielli fashion, c'è solo l'imbarazzo della scelta".