Fabi sempre più in crescita, nuova rappresentanza al Creval di Palermo

"Su iniziativa dei lavoratori del Credito Valtellinese di Palermo è stata costituita la nuova rappresentanza della Fabi sindacato maggioritario nel settore e in Sicilia". E' quello che si legge in una nota diramata della Federazione autonoma bancari italiani. "La rappresentanza sindacale Creval sarà guidata da Fabio Miata, persona molto stimata dai colleghi. Hanno espresso la loro soddisfazione per l’ulteriore crescita del sindacato autonomo Carmelo Raffa, coordinatore Fabi Sicilia e Giuseppe Scelta, segretario organizzativo della Fabi Palermo che assisterà i colleghi del Creval del capoluogo collaborando pienamente col nuovo responsabile della rappresentanza sindacale aziendale".

Così Carmelo Raffa: "In Creval, come in tutte le altre realtà, la Fabi non deluderà le istanze sindacali e sarà sempre attiva per garantire la massima tutela dei lavoratori".