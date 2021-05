Ex Lsu, firmato il decreto che avvia la seconda fase di assunzioni del personale Ata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo numerose denunce ed interrogazioni parlamentari, incontri con la politica, non ultimo quello con i sottogretari del ministero della Pubblica istruzione, Barbara Floridia, e del ministero del Lavoro, Rossella Accoto, finalmente si sblocca la firma del decreto, da parte del ministero della Pubblica amministrazione, che consente l’avvio delle procedure selettive per la seconda fase di assunzioni per gli ex Lsu e appalti storici con il requisito dei 5 anni.

Manca ora solo l’autorizzazione della Corte dei Conti per poter pubblicare il bando che avvierà le operazioni concorsuali. Sgb ha da sempre denunciato come il grave e ingiustificato ritardo avesse causato gravi disagi economici ai lavoratori interessati che erano rimasti privi di una continuità occupazionale e sollecitare l’immediata partenza della seconda fase di internalizzazione. Sgb proseguirà l’azione di rivendicazione, affinché si concretizzi l’impegno, assunto dalle forze politiche contattate, per l’emanazione di un provvedimento legislativo che consenta la partecipazione alle procedure selettive anche agli ex Lsu e appalti storici in possesso del requisito, ma senza posti nella propria provincia di servizio e la continuità occupazionale a tutti i lavoratori esclusi dalle procedure di internalizzazione nella scuola perché non in possesso dei requisiti richiesti.