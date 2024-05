L'ex Fiat a Pelligra, ricorso al Tar: frenata per l'aggiudicazione dello stabilimento di Termini

Un ricorso al Tar rischia di bloccare il riavvio dello stabilimento ex Fiat ed ex Blutec di Termini Imerese. A rivolgersi ai giudici amministrativi chiedendo anche la sospensione delle procedure di assegnazione al gruppo che fa capo all'imprenditore Ross Pelligra, presidente della squadra di calcio del Catania, sono state Sciara Holding Limited e Smart city Group scrl. L'istanza è mossa contro il ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, la Blutec in amministrazione straordinaria e, appunto, la società aggiudicataria Pelligra Italia Holding

Pelligra Italia: "Abbiamo agito in piena correttezza"

Pelligra Italia, in una nota, "precisa di aver agito in piena correttezza e trasparenza in merito alla propria partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dello stabilimento di Termini Imerese. L'obiettivo di Pelligra Italia è proseguire quanto prima con la realizzazione di un progetto solido, che garantirà lo sviluppo di un polo industriale e manifatturiero green e innovativo per la Sicilia, attraverso lo sviluppo di un interporto per la Sicilia occidentale, punto di riferimento per il Mediterraneo". E ancora: "Il piano presentato da Pelligra Italia, società con ampia esperienza nella riqualificazione delle aree industriali, è in grado di valorizzare l’area di Termini Imerese con un importante investimento che offrirà opportunità di lavoro per le future generazioni. Pelligra Italia ribadisce di aver già avviato un confronto proficuo con tutte le Istituzioni per la messa a terra di un hub che sia in grado di valorizzare le competenze e l’expertise locale e al contempo attrarre nuovi investimenti all’estero".

L'assessore Tamajo: "Regione vigile e pronta a intevenire"

Sulla vicenda interviene anche l'assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo: "Il governo Schifani - afferma - ha avuto il merito di avere riaperto il dossier ex Blutec, su cui era calato il silenzio per anni, e di avere rifinanziato l'accordo di programma per dare prospettive di sviluppo all'area industriale di Termini Imerese. Il ministero delle Imprese e del made in Italy assieme ai commissari ex Blutec adesso stanno gestendo la procedura di assegnazione dello stabilimento. Il nostro auspicio è che si chiuda al più presto l'iter in modo da dare certezze ai lavoratori e avviare il rilancio dell'area. Noi vigileremo come governo regionale e siamo pronti a intervenire per creare le condizioni per lo sviluppo dell'intero comprensorio industriale".

La preoccupazione dei sindacati

I sindacati, però, esprimono preoccupazione. "Sarebbe paradossale un nuovo stop all’assegnazione dell’area ex Fiat di Termini Imerese. La Regione convochi subito una task force per vedere come intervenire in caso di possibili deliberazioni del Tar di sospensione delle procedure in corso. Ne va della sorte di 560 lavoratori diretti e 200 dell’indotto che da novembre si troverebbero senza reddito", dicono il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino e Roberto Mastrosimone, responsabile Fiom per la vertenza Blutec.

"Un rallentamento o uno stop delle procedure con nuova gara - affermano - trascinerebbe ancora una vicenda dalla durata ventennale, sottraendo certezze al territorio e ai lavoratori. A novembre scadrà l’amministrazione giudiziaria c’è intanto da capire subito quale sarebbe la sorte dei lavoratori in ammortizzatori sociali alcuni, altri in attesa di prepensionamento, se ci saranno ulteriori proroghe o meno. I lavoratori vivono un clima di incertezza ormai da troppi anni e una vertenza che poteva diventare emblematica di reindustrializzazione possibile, rischia di diventare emblematica invece del fallimento delle politiche industriali regionali e nazionali e della desertificazione industriale della Sicilia".

Per il segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile "il 4 novembre, data in cui termina il secondo anno di amministrazione straordinaria è vicino e qualsiasi stop metterebbe a rischio i 560 lavoratori ex Blutec e quelli dell’indotto". Secondo Nobile "già i tempi erano molto stretti visto la complessità delle soluzioni da mettere in campo per dare copertura a tutti i lavoratori, e adesso un eventuale stop, o addirittura un annullamento della gara, metterebbe a rischio il futuro di oltre 600 famiglie già in seria difficoltà”. Nobile, insieme al segretario generale Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana commenta: "Serve che si mettano in campo tutti gli strumenti per garantire che i lavoratori e le loro famiglie abbiano un adeguato sostegno anche dopo il 4 novembre. Per questo chiederemo subito la convocazione del tavolo ministeriale e regionale".