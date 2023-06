Sull'ex Fiat di Termini anche gli occhi del presidente del Catania: "Valutiamo partecipazione al bando"

Attrarre fondi esterni per investire in infrastrutture; sviluppare settori chiave come quello turistico; promuovere innovazione e creare sinergie tra imprese locali per sostenere lo sviluppo economico di Catania. Tutto questo, puntando a un unico obiettivo: contribuire a creare un ecosistema economico vibrante per innalzare la qualità della vita dei cittadini, facilitando la mobilità, sburocratizzando gli iter e drenando occupazione. Si è discusso di questi temi ieri pomeriggio nel corso del convegno “Catania 2030 e oltre - prospettive e futuro” promosso dalle sezioni catanesi di Confindustria e Ance, in collaborazione con il Gruppo Pelligra, che si è svolto presso Radicepura.

"L’impegno del gruppo Pelligra a Catania è iniziato esattamente un anno fa, quando l’Amministrazione comunale ha scelto il nostro progetto per il rilancio del calcio in città - ha dichiarato Rosario Pelligra, presidente Pelligra Italia e del Catania Football Club -. Abbiamo costituito la società che ha riportato il Catania nell’ambito del professionismo. Essere presente sul territorio mi ha permesso di conoscere meglio la realtà imprenditoriale della provincia etnea. Siamo interessati all’acquisto del complesso turistico ricettivo Perla Jonica di Acireale e stiamo valutando la partecipazione al bando per l’acquisto dell’ex Blutec di Termini Imerese. Quello di Pelligra Italia sarà un modello d’investimento economico a lungo termine. Un cammino al fianco dei catanesi e dei siciliani".

Fonte: CataniaToday