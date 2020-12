Cambia l’insegna ma restano le incertezze, 150 lavoratori ex Auchan appesi a un filo

Il passaggio degli ex supermercati Auchan al gruppo Conad di Margherita distribuzione aveva fatto ben sperare i dipendenti che rischiavano di restare "a spasso", ma il loro futuro resta ad oggi pieno di incertezza e speranza. Rimane appeso a un filo il destino di circa 800 lavoratori in Sicilia, di cui circa un centinaio in servizio al centro commerciale Poseidon di Carini e altri 50 che lavoravano al Conca d’Oro. Circa una ventina invece quelli andati già via con l’esodo incentivato.

A denunciare la situazione è la UIltucs Sicilia: "Da tempo cerchiamo di contattare Margherita distribuzione senza ricevere risposte. Il comportamento dell’azienda - scrive il sindacato - è inqualificabile. Non si abbandonano così i lavoratori, senza informazioni né certezze. Conad sta trattando malissimo la Sicilia, è assurdo che dipendenti che stanno per andare a casa debbano ricevere la notizia non dall’azienda ma da altri. Dove sono finiti i codici etici di Conad e il rispetto per i dipendenti?".