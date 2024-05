Ex Blutec, il ministro Urso: "I lavoratori possono stare tranquilli"

"Lo dico con la consapevolezza della responsabilità che deve avere il ministro delle Imprese: i lavoratori possono stare tranquilli. Lo abbiamo dimostrato con l'Isab di Priolo: noi lo sappiamo sempre come intervenire". A parlare, in merito all’ex Blutec di Termini Imerese, il ministro Adolfo Urso a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Catania.

"Io sono certo - ha aggiunto - che quello che il ministero ha fatto è perfettamente in regola e sono convinto nel progetto per far rinascere a Termini Imerese un polo industriale molto importante e significativo, che potrà finalmente disporre anche di un porto commerciale, tra i più importanti del Mediterraneo, e di un interporto recentemente rifinanziato con l'accordo di coesione stipulato col governo nazionale. Penso che questo progetto andrà avanti con celerità".

"Occorre aspettare la sentenza della magistratura", ha aggiunto Urso, riferendosi al prossimo pronunciamento del Tar Sicilia, "che io spero, e mi auguro, sia favorevole per quello che riteniamo sia un atto necessario, quello di ripartire con un sito produttivo dopo 12 anni di cassa integrazione. Con la conclusione dell'amministrazione straordinaria finisce anche la cassa integrazione e purtroppo l'unica alternativa è quella della liquidazione".