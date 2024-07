Ex Blutec, il nodo dei lavoratori prossimi alla pensione: "Trovare una soluzione per tutti"

Il bando per la cessione del ramo d'azienda dell'ex Blutec prevedeva l'assunzione di almeno 350 dipendenti in cassa integrazione. Ma i sindacati chiedono che vengano riassorbiti anche gli altri lavoratori (oltre 150) prossimi alla pensione. Su questo nodo è per il momento incagliata la chiusura definitiva dell'accordo per l'assegnazione dello stabilimento di Termini Imerese, che un tempo ospitò la Fiat, al Gruppo Pelligra, che per 8,5 milioni di euro si è aggiudicata la gara indetta dal Mimit, ministero delle Imprese e del made in Italy. Il tema è stato oggi al centro di un incontro tra Giovanni Caniglia, amministratore delegato di Pelligra Group Italia e i sindacati nella sede dell'assessorato regionale al Lavoro.

Il Gruppo che fa capo all'imprenditore Ross Pelligra, patron della squadra di calcio del Catania, ha confermato di essere pronto ad assumere i 350 dipendenti ex Blutec, come stabilito dalla gara, e ha fatto filtrare l'intenzione di assorbire le restanti unità, ma a determinate condizioni. "Siamo disponibili a dare il nostro supporto al piano industriale Pelligra per l'ex Blutec di Termini Imerese, perché siamo convinti che rappresenti un'importante occasione di reindustrializzazione del sito e di ritorno al lavoro per 350 operai. Apprezziamo anche la disponibilità di massima manifestata da Pelligra di gestire anche le restanti unità che non sono previste nel piano presentato dalla società, ma senza la soluzione di questo nodo non saremo in grado di siglare l'accordo per la cessione", affermano Stefano Boschini, coordinatore nazionale Fim Cisl, e Antonio Nobile, segretario generale Fim Cisl Palermo-Trapani.

Durante l'incontro si è parlato anche di tempistiche: l'inserimento dei 350 lavoratori dovrebbe avvenire dopo un periodo di formazione di 18-24 mesi. "Ad oggi, però, nonostante le volontà espresse da tutti i soggetti presenti all'incontro, non sono ancora stati individuati i tecnicismi indispensabili alla soluzione per i lavoratori non coinvolti dal piano, cioè come gestire una parte preponderante delle risorse della Regione per accompagnarli alla pensione - proseguono i rappresentanti di Fim Cisl -. Per loro chiediamo dunque un impegno particolare a Regione e governo. Apprezziamo la disponibilità data dai commissari straordinari Blutec di istituire un tavolo tecnico permanente, utile alla soluzione del problema". Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo-Trapani, aggiunge: "Dopo anni di attese, le parole e i piani che ci son passati sotto gli occhi, saremo pienamente soddisfatti solo quando tutti e ribadisco tutti i lavoratori torneranno al lavoro e quando l'area industriale sarà davvero valorizzata e riqualificata. È una parte fondamentale del tessuto economico del Palermitano e servono risposte subito, da troppo tempo le famiglie terminate attendono di uscire dal tunnel dell'incertezza".

"Oggi a Palermo si è tenuto un ulteriore incontro per proseguire il confronto sulla procedura ex articolo 47 per il passaggio dell'area di Termini Imerese da Blutec a Pelligra Italia Holding. Il piano industriale prevede una saturazione massima per 350 lavoratrici e lavoratori che dovranno passare attraverso un importante percorso di formazione e riqualificazione in un arco temporale di 18-24 mesi gestiti con una Cassa integrazione straordinaria. Dovranno proseguire gli approfondimenti rispetto gli step temporali e di attività analizzando nel dettaglio il piano industriale".

Sui lavoratori per i quali al momento non è prevista l'assunzione puntano l'attenzione anche Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità del sindacato, e Roberto Mastrosimone, della Fiom-Cgil nazionale. "A tal proposito - dicono in una nota congiunta - ancora non sono sciolti i nodi rispetto le modalità di utilizzo dei 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione proprio per le politiche attive e passive per i lavoratori Blutec".

Secondo i due rappresentanti sindacali "è importante, in tal senso, la confermata disponibilità del Gruppo Pelligra all'assunzione di tutti gli oltre 500 lavoratori purché senza aggravio finanziario per il gruppo e, soprattutto, la disponibilità dichiarata oggi dai commissari di prosecuzione dell'attività da parte dell'amministrazione straordinaria anche ben oltre il 4 novembre 2024. Questo - proseguono - darebbe la possibilità alla stessa di poter gestire una parte preponderante delle risorse della Regione per accompagnare i lavoratori alla pensione. Una parte delle risorse, infatti, saranno invece utilizzate per la formazione dei lavoratori assunti da Pelligra. Come Fiom-Cgil, ribadiamo che un accordo quadro generale deve trovare una soluzione per tutti gli attuali dipendenti Blutec". Sul tema in Regione è stato istituito un tavolo tecnico permanente con la partecipazione anche delle organizzazioni sindacali territoriali per poi proseguire il confronto il 30 luglio.