Ex Blutec, Pelligra incontra il ministro: "Vogliamo sviluppare un polo manifatturiero green"

Un polo industriale e manifatturiero green nello stabilimento ex Blutec. E' una delle ipotesi discusse durante l'incontro che si è svolto ieri tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e Ross Pelligra, imprenditore italo-australiano presidente della "Pelligra holding Italia srl" alla quale è stato affidato il rilancio dell'area industriale di Termini Imerese, dove un tempo sorgeva la Fiat.

"Questo è stato il primo step di un lavoro complesso - ha detto il ministro Urso - che inizia ora e che porterà al rilancio del sito e, successivamente, al coinvolgimento di altri investitori industriali interessati alle potenzialità dell'area. Si tratta di un progetto ampio su tutta l'area di Termini Imerese che diventerà il più grande porto commerciale e logistico della Sicilia occidentale con annesso interporto. Apriamo la strada a un nuovo modello di sviluppo coerente con la nuova politica industriale sostenibile e attenta alle esigenze produttive e sociali del territorio".

Secondo Pelligra "quello di oggi è un risultato importante per il futuro industriale di Termini Imerese e per il polo strategico della Sicilia. Come gruppo Pelligra siamo pronti a collaborare con le istituzioni nazionali e regionali e con tutte le parti sociali per sviluppare un polo industriale e manifatturiero green capace di salvaguardare e creare anche posti di lavoro sul territorio - ancora l'imprenditore -. Valorizzando le competenze e l'expertise locale puntiamo a realizzare un hub innovativo e all'avanguardia, che sia al contempo modello virtuoso da esportare all'estero ma anche in grado di attrarre nuovi investimenti. (Fonte: Dire)