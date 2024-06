Ancot, organizzata una giornata formativa cruciale dal titolo "Dichiarativi 2024 e concordato biennale preventivo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione Nazionale Consulenti Tributari (AN.CO.T) organizza una giornata formativa cruciale dal titolo “Dichiarativi 2024 e concordato biennale preventivo”, che si terrà il 29 giugno presso l'Hotel Saracen a Isola delle Femmine, Palermo, dalle 9:00 alle 13:00. Questo evento rappresenta un'opportunità imperdibile per i professionisti del settore tributario di aggiornarsi sulle novità normative e di confrontarsi con esperti del settore. L'incontro è aperto a tutti i professionisti del settore e rientra nel programma di sviluppo della formazione tributaria continua. Sarà un'occasione per comprendere meglio le dinamiche dei dichiarativi del 2024 e il nuovo concordato biennale preventivo, un tema di grande attualità e rilevanza. Il neoeletto Presidente della Fondazione “Dino Agostini”, Gaetano Nani, sottolinea l'importanza del concordato preventivo biennale e la capacità dell’AN.CO.T di rispondere rapidamente alle esigenze dei tributaristi. Questo provvedimento rappresenta una novità significativa e una sfida per i contribuenti. Antonio Cirabisi, presidente provinciale AN.CO.T di Palermo, evidenzia che l’evento di Palermo è il primo di una serie di seminari organizzati sul tema e che sarà seguito da altre iniziative in collaborazione con l’Università Pontificia Salesiana. Saranno approfonditi gli Indici Sintetici di Affidabilità, fondamentali per il calcolo del concordato. Per partecipare all’evento, basta recarsi all'Hotel Saracen, situato in Via Libertà, 128/A, Isola delle Femmine. L’hotel è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dalla stazione centrale di Palermo e dall’aeroporto Falcone Borsellino. Inoltre, è disponibile il parcheggio presso l’hotel. Per ulteriori dettagli e per iscriversi all'evento, visitare il sito ufficiale di AN.CO.T all'indirizzo www.ancot.it. Questo evento formativo è un'importante occasione di aggiornamento e confronto per tutti i professionisti del settore tributario, offrendo strumenti e conoscenze indispensabili per affrontare al meglio le sfide future.