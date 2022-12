Anche Euronics al villaggio Coldiretti: "La migliore tecnologia alimenta il futuro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Euronics promuove l’incontro tra la grande cultura culinaria siciliana e la migliore tecnologia al Villaggio Coldiretti di Palermo. Da oggi fino al 4 dicembre, in occasione della kermesse, l’insegna, in collaborazione con il socio Bruno, farà scoprire come tradizione e innovazione possano convivere al servizio della buona e sana alimentazione. Grazie a Euronics i visitatori scopriranno come realizzare in modo semplice e veloce ricette tipiche regionali, come gli involtini alla siciliana o i dolci di mandorla, e molte altre tra le più celebri della cucina mediterranea. Un’occasione unica per rendere la cucina un’arte alla portata di tutti, anche di chi è alle prime armi o ha sempre i minuti contati. I migliori prodotti regionali, con i loro sapori, saranno in mostra e in degustazione nel cuore della città, in luoghi iconici come la piazza davanti al Teatro Politeama e piazza Castelnuovo.

Ma, la ricchezza e la qualità delle materie prime saranno anche protagonisti dello spazio Euronics. Nello stand, gli chef prepareranno infatti diversi piatti tipici grazie ai più innovativi elettrodomestici per la food preparation, dimostrando quanto la tecnologia sia una delle migliori alleate per una sana nutrizione. Un ricco calendario di cooking session in cui gli chef utilizzeranno i prodotti a KM 0 degli agricoltori di Campagna Amica per realizzare ricette tipiche della cucina mediterranea. La tecnologia migliora concretamente la qualità della vita delle persone, consentendo a chiunque di realizzare anche i piatti più elaborati e portare in tavola ricette sane e gustose. Tutto questo è possibile grazie a Euronics e alle cooking machine di Moulinex, alle Air Fryer e ai Pasta Maker di Philips, alle kitchen machine di Imetec, ai grandi elettrodomestici di Whirlpool e agli slow cooker CrockPot, oltre alle sigillatrici sottovuoto Foodsaver per conservare al meglio le pietanze e non sprecarle.

“Con la presenza al Villaggio Coldiretti di Palermo, Euronics si conferma interprete di una nuova e più ricca visione sul ruolo della tecnologia. L’obiettivo di questa attività è trasferire tutti i vantaggi che l’innovazione porta quotidianamente nella vita di tutti noi, anche attraverso un dialogo diretto con i visitatori di questa manifestazione”, commenta Daniela Ghidoli, direttore marketing di Euronics Italia. Nello spazio Euronics, sarà inoltre possibile effettuare acquisti per i regali natalizi, grazie alle offerte promozionali studiate appositamente da Euronics Bruno per l’appuntamento e a tanti buoni sconto. “L’affluenza e la visibilità riscontrata nelle precedenti edizioni del Villaggio Coldiretti, dimostrano come questa manifestazione sia un’importante occasione per dimostrare in modo coinvolgente il funzionamento e i vantaggi dei prodotti per la food preparation. Un’ulteriore opportunità per confermare la vocazione al servizio della nostra società e la sua continua attenzione alle esigenze dei clienti”, dichiara Diego Crisafulli, co-amministratore delegato di Bruno Spa: “La partecipazione a questa kermesse crea infatti preziose occasioni di contatto e di relazione con i consumatori, anche al di fuori dello shopping in negozio”.