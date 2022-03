Vertenza Esa, protesta dei trattoristi davanti a Palazzo d’Orleans

"Il governo regionale non ascolta i lavoratori”: è la denuncia di Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, che oggi si sono ritrovati assieme ai trattoristi dell’Esa per l’ennesima volta a protestare davanti a Palazzo d’Orleans ma che non hanno trovato nessuno a riceverli. I trattoristi hanno quindi deciso di non abbandonare piazza Indipendenza, in attesa di risposte. “Chiediamo le assunzioni e l’avvio delle stabilizzazioni”. dicono Tonino Russo, segretario generale della Flai Sicilia e Gabriella Messina, segretaria regionale Cgil. “Dopo una lunga vertenza si tratta di diritti di questi lavoratori che il governo deve rendere subito esigibili”.