Ergon ha sottoscritto il contratto di affitto di 42 punti vendita Gicap

Firmato il 4 novembre scorso il contratto da parte di Ergon, attraverso la sua consorziata Medial Franchising,per l'affitto dei 42 punti vendita Gicap dislocati prevalentemente in provincia di Messina e nelle province di Agrigento, Palermo, Reggio Calabria e Cosenza.

Medial Franchising di concerto con Gicap ha già avviato la presa in carico dei negozi secondo un preciso calendario con lo scopo di avviare i punti di vendita nel più breve tempo possibile per dare adeguati servizi e risposte ai clienti, salvaguardando tutti i diritti dei lavoratori che in essi hanno operato.

Per i consumatori sarà un ritorno all’insegna di cui avevano fiducia, infatti I punti vendita assumeranno in prevalenza l'insegna Ard discount, che nel frattempo ha migliorato la sua offerta sia in termini di convenienza che di completezza di assortimento, oltre ad aver ampliato la platea dei comuni e zone presidiate. Infatti sarà superata in poche settimane la soglia dei 200 punti vendita. L’obiettivo è quello diesserepropulsore del rilancio di queste strutture e di accrescere significativamente la propria quota di mercato.

Questa importante operazione si innesta nei piani di sviluppo del piano industriale di Ergon grazie alle consolidate doti di solidità e di grande slancio commerciale dimostrate anche in condizioni e mercati molto complessi.