Energia, uno sportello per le aziende che vogliono investire sulle rinnovabili

Uno sportello di consulenza per le aziende che vogliono investire nelle energie rinnovabili. È il progetto dell’assessore regionale all’Energia, Alberto Pierobon, e condiviso con il deputato regionale dell’Udc, Vincenzo Figuccia. L’iniziativa è stata illustrata al Gse, il gestore dei servizi elettrici, che fornirà tutte le informazioni necessarie alle imprese per accedere a eventuali incentivi e conoscere le varie norme e gli adempimenti tecnici. Pierobon e Figuccia nei giorni scorsi si sono incontrati per definire la proposta con l’obiettivo di formalizzarla in un protocollo d’intesa col Gse.

L'intenzione è quella di puntare alla valorizzazione al recupero delle aree incolte piuttosto che sfruttare i terreni a vocazione agricola, dove non ci sono gli incentivi e la Regione intende tutelare le coltivazioni. L’assessorato ha chiesto già nel 2018 al dipartimento dell’Energia di predisporre delle iniziative per garantire la riduzione di rifiuti pericolosi come i materiali contenenti amianto, promuovendo al contempo le energie pulite attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici. In alcuni casi, come negli edifici pubblici o privati, la copertura dell’amianto può avvenire con pannelli fotovoltaici garantendo migliorie in termini di efficienza oltre a sommare gli incentivi dell’amianto e quelli del fotovoltaico. Per Figuccia lo sportello di consulenza per le imprese è "una iniziativa importante e concreta in favore di chi vuole investire nella nostra terra producendo benefici sia in termini di occupazione, sia in termini ambientali perchè si garantisce la valorizzazione di aree incolte".