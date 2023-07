Fincantieri, Giordano (Ugl): "Temperature estreme, lavoratori cautelativamente a casa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A causa delle temperature elevatissime a Palermo, dopo le nostre richieste, responsabilmente Fincantieri ieri pomeriggio e per tutta la giornata di oggi, martedì 25 luglio, ha deciso di mandare tutti i lavoratori a casa, compresi i lavoratori dell’indotto". Lo dichiara Lorenzo Giordano, segretario provinciale Ugl Metelmeccanici Palermo.

"Trovandoci in questa situazione – afferma Giordano – la nostra organizzazione ha convenuto in accordo con l’azienda di non attivare per queste due giornate di lunedì e martedì il regime di cassa integrazione a causa della quale i lavoratori avrebbero perso una parte economica del loro stipendio, pertanto si è convenuto di far recuperare queste ore in un lasso di tempo abbastanza lungo, cioè entro il 31 dicembre prossimo su base volontaria, attivando una clausola prevista dal contratto nazionale del lavoro. Da parte nostra - conclude - riteniamo di aver fatto una giusta scelta evitando di toccare le tasche dei lavoratori, perché comunque c'è da dire che la tanto declamata cassa integrazione in realtà prevede una retribuzione del 65% e si perdono anche tutti i ratei di ferie e Tfr".