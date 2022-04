Elezioni rsu, successo della Uil a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Uil a Palermo è il primo sindacato all’Arnas Civico e alla Citta Metropolitana con la Uil Fpl. Successo anche per la UilPa al Provveditorato, alla Questura, alla Prefettura, alla Commissione tributaria provinciale, alla Capitaneria di Porto, all’Usr, alla Corte dei Conti, all’Agenzia delle Entrate e al Monopolio. “Sono orgogliosa di rappresentare una organizzazione così coesa - afferma lo stesso segretario generale, Luisella Lionti -. E’ fortissima la crescista di consensi per la nostra organizzazione. Dopo tanti sacrifici siamo stati premiati da lavoratrici e lavoratori che hanno svolto un ruolo fondamentale, anche durante la pandemia e con uffici sempre più spesso sguarniti. Sono lavoratori che credono ancora nel sindacato e ci vedono come unico punto di riferimento”.