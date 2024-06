Elezioni Rsu, Scramuzza (UilCom) "Successo in System House Palermo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La UilCom colleziona un’altra vittoria. Questa volta confermandosi leader in System House Palermo, azienda del settore delle Telecomunicazioni, per il rinnovo delle rsu. L’organizzazione sindacale con 97 voti ha eletto Saverio Todaro, anche rls. "Un ottimo risultato che assume una particolare valenza perché arriva dopo due cambi appalto in assenza della consultazione dei lavoratori a suffragio universale. Ringraziamo i candidati, il gruppo dirigente e soprattutto i lavoratori che ci hanno sostenuto. Questo sindacato si conferma sempre più nel territorio come punto di riferimento del settore”, afferma lo stesso segretario generale, Marco Scramuzza. La UilCom ha vinto le elezioni delle rsu/rls dell'azienda Gruppo Distribuzione a Palermo ma anche in Konecta. Ottimo risultato per Sielte.